La diputada del distrito 15, Marcela Riquelme, se autodenunció ante la Fiscalía y renunció al Frente Amplio, tras ser acusada de abuso sexual.

Lo anterior, luego que hace unas semanas, el medio regional El Tipógrafo de O´Higgins, diera cuenta de una denuncia dentro del partido Frente Amplio de índole sexual.

Tras días de silencio, mediante una declaración publicada en sus redes sociales, anunció lo anterior.

“He decidido que la denuncia esté donde tiene que estar, que es en los Tribunales de Justicia. El día de hoy me he autodenunciado y proporcionaré todos los medios de prueba necesarios para que se esclarezca la verdad”, sostiene la parlamentaria.

Además, dio cuenta del grave daño que la situación ha provocado a su imagen y entorno más cercano.

Sin embargo, acusó que el motivo de su renuncia al FA es por la “falta de apoyo que siempre tuvo”.

“El motivo de mi renuncia al Frente Amplio es por la falta de apoyo que siempre tuve de parte de esta dirección regional y también los hechos que derivaron en la filtración a un medio de prensa”, agrega Riquelme.

Además, afirma que cree “que este es el actuar en consecuencia que los vecinos de la región de O’Higgins y de todo nuestro país esperan de una autoridad y eso es lo que estoy haciendo con el apoyo y la convicción de los míos”.

Recordemos que el pasado 31 de octubre, Andrés Couble, secretario general del Frente Amplio (FA), tras la notificación de la denuncia al partido indicó que “ante la gravedad de la denuncia contra la diputada Riquelme, los tribunales internos han decretado la medida cautelar de suspensión de militancia”.

La denuncia, recibida por el Tribunal Supremo del FA, derivó en la suspensión inmediata de la militancia de Riquelme, quien representa a la región de O’Higgins. De acuerdo con fuentes de La Radio, la denunciante es una colaboradora de la parlamentaria en la comuna de Rengo, y militante del mismo partido.

Revisa la declaración completa a continuación: