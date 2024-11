El Tribunal Supremo del Frente Amplio (FA) decidió suspender la militancia de Marcela Riquelme, diputada por la región de O\'Higgins, tras recibir una denuncia por abuso sexual, la cual aún no ha llegado a la justicia. Marcela Riquelme es una abogada, defensora de derechos humanos y civiles, activista por los derechos LGTB+ y política del Partido Frente Amplio, que fue electa como diputada en noviembre de 2021. Sin embargo, en abril de 2024 sufrió un desmayo en plena Cámara de Diputados. Ante la gravedad de la denuncia, el FA ha tomado la medida cautelar de suspender su militancia, y la diputada ha optado por guardar silencio frente a las acusaciones, alegando respeto a su familia y a la presunta víctima, dejando en manos de las autoridades investigadoras el esclarecimiento de los hechos.

Durante este jueves, se supo que el Tribunal Supremo del Frente Amplio (FA) decidió suspender la militancia de Marcela Riquelme, diputada por la región de O’Higgins, tras recibir una denuncia en su contra por el delito de abuso sexual.

Cabe mencionar que la denuncia fue hecha directamente al partido y, de momento, aún no llega a la justicia.

¿Pero quién es y cuál es el recorrido político de Marcela Riquelme, la primera persona abiertamente lesbiana en ser electa como diputada en la historia de Chile?

¿Quién es Marcela Riquelme?

De acuerdo a la Biblioteca del Congreso Nacional, Marcela Patricia Riquelme Aliaga es una diputada por el distrito 15 por el periodo 2022–2026, que nació en la ciudad de Rancagua, en la región de O’Higgins, el 4 de marzo de 1973.

El sitio la describe como una abogada, defensora de derechos humanos, laborales, civiles, causas sociales, activista por los derechos LGTB+, y política del Partido Frente Amplio.

Estudió Derecho en la Universidad de Chile, titulándose el 8 de junio de 1998. Además de ser estudiante de Magister en Derecho, ha estudiado diversos postítulos en Reforma Procesal Penal, Medicina Forense para la Investigación de Delitos, en Prevención y Políticas Públicas en Seguridad Ciudadana, Reforma Laboral, entre otras.

Su carrera política

En el 2014, cuando Riquelme era militante de la DC, fue nombrada seremi de Justicia en la región de O’Higgins, bajo el mandato del segundo gobierno de Michele Bachelet. Sin embargo, el mismo día que le tocaba asumir, anunció su renuncia por un sumario en la Contraloría Regional.

En el 2021 fue candidata independiente para las elecciones de convencionales constituyentes realizadas en mayo, pero no resultó electa. Obtuvo 15.392 votos, correspondientes al 8,20% del total de sufragios.

En noviembre de 2021 resultó electa diputada por el mencionado distrito de la región de O’Higgins (Codegua, Coinco, Coltauco, Machalí, Doñihue, Rengo, Graneros, Olivar, Mostazal, Requínoa, Malloa, San Francisco de Mostazal, Quinta de Tilcoco, Rancagua), en calidad de independiente en un cupo del Partido Convergencia Social. Obtuvo 11.548 votos correspondientes a un 5,81% del total de sufragios.

En abril del 2024, durante su intervención en la Cámara, la diputada Riquelme sufrió un desmayo en plena Sala, por lo que fue retirada del Congreso y trasladada hasta el Hospital Carlos Van Buren en Valparaíso.

Si bien, desde julio de 2024 forma parte del Partido Frente Amplio, este jueves se supo que el Tribunal Supremo del partido suspendió la militancia de Marcela Riquelme por una denuncia por el delito de abuso sexual.

“Ante la gravedad de la denuncia contra la diputada Riquelme, los tribunales internos han decretado la medida cautelar de suspensión de militancia”, señaló el secretario general del FA, Andrés Couble.

A través de un comunicado, la diputada Riquelme se refirió a la acusación y anunció que optará por “guardar silencio” por “respeto” a su familia.

“Ante la gravedad del hecho que se me imputa, por respeto a mi familia, a quienes me rodean y a la presunta víctima, he decidido guardar silencio, dejando en manos de los entes investigadores las diligencias pertinentes que permitirán demostrar mi inocencia y esclarecer la verdad de los hechos”, concluyó.