La Cámara de Diputadas y Diputados inició un proceso investigativo contra la diputada Marcela Riquelme luego de conocer de una denuncia por presunto abuso sexual, lo que llevó al Frente Amplio a suspender su militancia. El diputado Jorge Alessandri encabezará la investigación, en la que se contempla medidas preventivas como separación de funciones y asesoría jurídica para la denunciante. Si se hallan pruebas, las sanciones podrían incluir multas, pero la Cámara no podría denunciar al Ministerio Público en caso de delito sexual. Riquelme guardó silencio ante la acusación, mientras que su partido, tras la suspensión de militancia, indicó que los tribunales internos decretaron dicha medida ante la gravedad de la denuncia.

La Cámara de Diputadas y Diputados inició el proceso investigativo en contra de la diputada Marcela Riquelme (FA suspendió su militancia), luego de recibir antecedentes de una denuncia en su contra por presunto abuso sexual. El diputado Jorge Alessandri (UDI) fue designado para encabezar la investigación.

La instancia, al activar el “protocolo de prevención y sanción del acoso sexual de la Cámara de Diputadas y Diputados”, tomó constancia de la denuncia y ofreció asistencia a la denunciante.

Entre las medidas preventivas que podría implementar la comisión de régimen interno de la Corporación, se contempla la separación de funciones, asesoría jurídica para la denunciante, entre otras acciones orientadas a proteger su bienestar mientras avanza la investigación.

Si la investigación concluyera en sanciones, estas podrían incluir multas monetarias, aunque, en caso de hallarse evidencia de un delito, la Cámara no estaría habilitada para denunciar al Ministerio Público. En delitos sexuales, la denuncia debe provenir de la víctima para que el proceso judicial avance.

Suspensión de militancia de Marcela Riquelme tras denuncia

Recordemos que el pasado 31 de octubre, Andrés Couble, secretario general del Frente Amplio (FA), tras la notificación de la denuncia al partido indicó que “ante la gravedad de la denuncia contra la diputada Riquelme, los tribunales internos han decretado la medida cautelar de suspensión de militancia”.

La denuncia, recibida por el Tribunal Supremo del FA, derivó en la suspensión inmediata de la militancia de Riquelme, quien representa a la región de O’Higgins. De acuerdo con fuentes de La Radio, la denunciante es una colaboradora de la parlamentaria en la comuna de Rengo, y militante del mismo partido.

Por su parte, Riquelme manifestó su decisión de “guardar silencio” frente a la acusación. “El día miércoles 30 de octubre de 2024 fui notificada por el Tribunal Regional O’Higgins del partido Frente Amplio respecto de una denuncia en la que se me acusa el haber cometido el presunto delito de abuso sexual contra una integrante de mi equipo parlamentario”, declaró la diputada en un comunicado.

Riquelme añadió que, “ante la gravedad del hecho que se me imputa, por respeto a mi familia, a quienes me rodean y a la presunta víctima, he decidido guardar silencio, dejando en manos de los entes investigadores las diligencias pertinentes”.