Las destituciones de los ministros de la Corte Suprema, Ángela Vivanco y Sergio Muñoz, han generado problemas al interior de la Corte Suprema. Esto porque se han presentado dificultades en la integración de salas, quedando en evidencia, una vez más, la crisis por la que atraviesa el máximo órgano del Poder Judicial.

Tras la salida de ambos jueces, ahora se suma el cambio de sala del ministro Mario Carroza, quien hace meses había solicitado que cuando el ministro Juan Eduardo Fuentes jubilara se le permitiera cambiarse desde la Tercera Sala, Constitucional, a la Primera Sala, Civil, comenzando ayer lunes su integración en esta.

En este contexto, con la ausencia de tres titulares en la Sala Constitucional, se discutió en la Segunda Sala la posibilidad de que el ministro Jean Pierre Matus, indagado por la Comisión de Ética, volviera a integrar como titular en la Tercera Sala, siendo aprobado por la mayoría del pleno.

Recordemos que Matus comenzó su carrera judicial en la Corte Suprema precisamente en la Sala Constitucional en el año 2021, para que luego, en el 2023, pasara a la Sala Penal donde actualmente se desempeña. Por esto, se habla más bien de una reincorporación a la Tercera Sala.

Las reacciones por la reincorporación de Matus

La ministra vocera del máximo tribunal, María Soledad Melo, explicó que no existen inconvenientes en la decisión, a pesar de la investigación que lleva la Comisión de Ética en contra de Matus.

Matus todavía es indagado por presuntas irregularidades durante el desempeño de su cargo, como el no inhabilitarse en casos que pudiese existir conflictos de interés, amistades o enemistades, además de su vinculación al abogado Luis Hermosilla al ser un nexo importante en lo que fue la defensa a la acusación constitucional del exministro del Interior, Ándres Chadwick.

“Lo cierto es que no hay WhatsApp mío, yo no he hecho ninguna gestión reprobable de nada, en ningún caso, y sobre todo: yo no era ministro de esta corte, no era funcionario judicial y, por lo tanto, esta corte no tiene ninguna competencia para conocer de actuaciones que no son de los miembros del Poder Judicial”, indicó el juez.

De esta forma, la decisión que dio a conocer ayer la Corte Suprema no ha estado exenta de polémicas.

El presidente de la Organización de Trabajadores y Trabajadores Judiciales, Marcelo Acevedo, criticó el movimiento de sala, sosteniendo que hubiese esperado que se designara a un magistrado que no estuviera en indagatorias disciplinarias.

Efecto Matus y Sección de Control de Causas

Con el arribo de Matus a la Tercera Sala, surgen preguntas como si esto cambiará en algo la jurisprudencia con la que ha estado funcionando dicha sala, es decir, si cambiará en algo la forma en la que fallan los ministros y ministras.

El académico y director del Departamento de Derecho Público de la Usach, Luis Bobadilla, explicó que la jurisprudencia de la Corte Suprema en los últimos años ha sido bastante zigzagueante, con carencia de principios unificadores. Por esto, la llegada de Matus a la Tercera Sala podría convertirse en una prueba más de aquello.

La resolución se tomó el pasado viernes, en medio de las Jornadas de Reflexión 2024 de la Corte Suprema. En dicha instancia, también se definió la creación de una Sección de Control de Causas, a cargo de la secretaría del máximo tribunal.

Esta estará encargada de fiscalizar que se cumplan las prioridades de las causas, tras las irregularidades detectadas en el caso de Ángela Vivanco.