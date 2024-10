Durante la noche del 15 de octubre, el director de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, contactó a la ministra del Interior, Carolina Tohá, para informarle sobre la necesidad de que el entonces subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, estuviera presente en el hotel donde se alojaba. En este contexto, Tohá decidió llamar a Monsalve para advertirle de la situación.

Recordemos que el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, explicó los detalles del allanamiento que tuvo lugar en el Hotel Panamericano el pasado martes 15 de octubre. “El imputado nos escucha, me escucha a mí, porque yo se lo dije, pero a mí me gustaría declarar de que no me acuerdo nada”, recordó Armendáriz en la audiencia de cautela de garantías por el caso Monsalve.

Durante esa audiencia, el persecutor relató el operativo de incautación del teléfono y la ropa de Monsalve, quien es investigado por presuntos delitos de violación y otras infracciones a la Ley de Inteligencia.

Según reveló T13, antes del operativo policial, Monsalve ya había recibido una llamada de Tohá. La Ministra le indicó que debía encontrarse en el lugar.

“Ella llamó al entonces subsecretario para darle la instrucción de que tenía que estar disponible y asistir”, explicaron desde el Ministerio del Interior al citado medio.

PDI confirma llamado a Tohá en medio de primeras diligencias por caso Monsalve

En esa línea, la PDI confirmó a Radio Bío Bío el detalle de la diligencia y el contexto del llamado: "El 15 de octubre de 2024, en horas de la noche, el Ministerio Público dispuso actuaciones en el Hotel donde pernoctaba, el entonces Subsecretario Manuel Monsalve, por lo que se constituyeron los fiscales junto a los detectives investigadores; razón por la que el oficial más antiguo, contactó al Director General, para gestionar la concurrencia de este, lo que se materializó por intermedio de la Ministra del Interior, por cuanto Manuel Monsalve, ejercía aún su cargo; lo que se concretó minutos más tarde".

Un día después (16 de octubre), el caso cobró relevancia con una publicación de La Segunda. Esa tarde, Monsalve presentó su renuncia en La Moneda. Al respecto, el Ministerio del Interior señaló que, inicialmente, Monsalve planeaba reunirse con Tohá para entregar su versión, aunque dicho encuentro no ocurrió sino hasta el jueves.

Presidente declara como testigo en caso Monsalve

Este martes 29 de octubre, La Moneda confirmó que el presidente Gabriel Boric rindió declaración en calidad de testigo ante el fiscal Xavier Armendáriz en el marco de la investigación contra Monsalve.

Desde el Ejecutivo, señalaron que Boric y su equipo buscan colaborar activamente con el proceso judicial.

“Lo anterior, se inscribe en el irrestricto compromiso del Presidente de la República y del Gobierno de Chile con el esclarecimiento de la verdad, así como con el correcto funcionamiento de las instituciones”, explicaron desde el Gobierno.