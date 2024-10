Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, anunció en redes sociales que no podrá votar en las elecciones regionales y municipales del 2024 debido a su arresto domiciliario, no pudiendo acudir en el horario autorizado. Barriga criticó a los medios por difundir que votaría, calificando la noticia como falsa, y expresó su molestia por la presencia de la prensa en su casa. La exautoridad sostuvo que no ha solicitado permisos adicionales y lamentó no poder cumplir con su deber cívico en esta jornada electoral.