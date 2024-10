El ministro Segpres, Álvaro Elizalde, confirmó que se enteró por la prensa de la denuncia de violación contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Elizalde detalló que se enteró poco antes del anuncio de Monsalve a través de los medios de comunicación y que se enteró específicamente a través de una publicación en un medio y al hablar con la ministra Carolina Tohá. Descartó que se haya pasado por encima del comité político, considerando que otros ministros también se enteraron el mismo día de la denuncia, a pesar de que el presidente Gabriel Boric y la ministra Tohá tenían antecedentes desde hacía dos días. Elizalde afirmó que no se siente pasado a llevar, dejando a Boric y Tohá para evaluar cómo se tomaron las decisiones.

El ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, confirmó este martes que se enteró en primera instancia por la prensa de la denuncia de violación en contra del ahora exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

“Yo me entero el día jueves poco tiempo antes que el subsecretario Monsalve hiciera su anuncio a través de los medios de comunicación”, detalló.

Consultado específicamente respecto a quién le informó del caso, Elizalde respondió que “había salido una publicación en un medio de publicación y hablé con la ministra Carolina Tohá”.

“Lo que pasa es que no estábamos en el mismo lugar y efectivamente hablé con la ministra Tohá y me confirmó todos los antecedentes”, añadió.

En esa línea, descartó que se haya pasado por encima del comité político, considerando las declaraciones de otros ministros, como Antonia Orellana, quienes también se enteraron el mismo jueves de la denuncia contra Monsalve, pese a que tanto el presidente Gabriel Boric, como la ministra Carolina Tohá, manejaban antecedentes desde hacía dos días.

“Me parece que no es así, creo que finalmente es el Presidente y particularmente la ministra Tohá, los que tienen que evaluar la forma en la cual se tomaron las decisiones. Pero en lo personal yo no me siento en absoluto pasado a llevar”, sentenció.

Elizalde por Caso Monsalve: “Me llama la atención la cantidad de especulaciones que se han generado”

A renglón seguido, el ministro Elizalde fustigó los cuestionamientos al equipo político de La Moneda, descartando una demora en la salida de Monsalve.

“A mí me llama la atención la cantidad de especulaciones que se han generado a propósito de este caso y como se formulan todo tipo de opiniones”, criticó.

“Estamos democracia, existe libertad de expresión, pero tenemos que concentrarnos en lo que realmente importa. Esta es una denuncia gravísima y lo que procede es que el Ministerio Público lleve adelante una investigación acuciosa y exitosa con el objeto que se esclarezcan completamente los hechos”, puntualizó.

No obstante, insistió en que “respecto de los tiempos en los cuales se tomó la decisión, me parece que son que más que razonables, estamos hablando de un día y medio en donde se recibe la información respecto de estos hechos tan graves y obviamente se toma la decisión correspondiente y como se ha señalado en reiteradas oportunidades, esa decisión se iba a anunciar pasado el mediodía del jueves”.

“Ahora, a propósito de las especulaciones, sin ir más lejos, salió publicada una nota este fin de semana respecto a por qué yo no me había referido al tema y yo hice un punto de prensa el jueves en la tarde y dije ‘¿hay alguna pregunta?’, y nadie preguntó. Y, sin embargo, se especuló de por qué yo guardaba silencio”, sentenció.

“El llamado es a que nos concentremos en lo que realmente importa. En primer lugar, la víctima, lo que está pasando, en lo que ha pasado, su familia, su entorno, sin duda que es una situación dramática. Y en segundo lugar, que la investigación sea profesional y acuciosa para el total esclarecimiento de los hechos”, pidió el ministro Elizalde.

Por último, respecto a los posibles efectos en la relación del Gobierno con la oposición en el Congreso, considerando su rol como ministro Segpres, el secretario de Estado resaltó la actitud del presidente del Senado, José García Ruminot.

“Si esto va a enrarecer o no el clima político, es algo que vamos a ver estos días, pero también me parece muy relevante la declaración que hizo el presidente del Senado respecto de la importancia concentrarse en la investigación penal y en que finalmente estos hechos sean esclarecidos”, concluyó.