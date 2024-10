Diputados Republicanos exigen a la Fiscalía Nacional detener y formalizar al exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, luego de la detención y formalización del exfutbolista Jorge Valdivia por abuso sexual en Providencia. El jefe de la Bancada Republicana, Luis Fernando Sánchez, cuestiona por qué no se aplica el mismo estándar en ambos casos, sugiriendo intervención para evitar problemas antes de las elecciones. La solicitud se basa en denuncias de violación contra Monsalve por parte de una subalterna, con acusaciones de utilizar la Ley de Inteligencia a su favor. Se pide que el "Caso Monsalve" sea debatido en el Congreso esta semana, debido a la gravedad de los hechos y la presunta intervención gubernamental en organismos autónomos.

Los diputados Republicanos exigieron este martes a la Fiscalía Nacional la detención y posterior formalización del exsubsecretario del Interior y Seguridad Pública, Manuel Monsalve.

Lo anterior, tras conocer el caso del exfutbolista Jorge Valdivia, quien fue arrestado y será formalizado durante este martes, tras ser denunciado por el delito de abuso sexual, después de asistir a un restaurante en la comuna de Providencia.

“Hoy mismo en la mañana nos enteramos de que un exfutbolista fue detenido por una denuncia idéntica a la del señor Monsalve y la detención se produjo en pocas horas”, aseveró el jefe de la Bancada Republicana, Luis Fernando Sánchez.

Asimismo, el legislador por la región de Valparaíso, se preguntó: “¿Por qué no se aplica el mismo estándar y la misma vara a una denuncia casi idéntica en contra de una ex autoridad de gobierno? Aquí evidentemente hay una intervención para que estas cosas no ocurran antes de las elecciones”.

La solicitud de los parlamentarios se basa en la denuncia por el delito de violación en contra de la ex autoridad por parte de una de sus subalternas la semana pasada, causando revuelo nacional por las implicancias conocidas del caso, entre ellas, que el denunciado habría utilizado la Ley de Inteligencia a su favor, al enviar a personal de la PDI a revisar las imágenes del hotel en que habría ocurrido el ilícito.

En esa línea, Sánchez reiteró la necesidad de que el denominado “Caso Monsalve” sea debatido en el Congreso Nacional, esta misma semana.

“Es indispensable que el Congreso Nacional sesione esta semana para discutir los graves hechos comprendidos en la denuncia contra el exsubsecretario Monsalve”, sostuvo.

Finalmente, el parlamentario agregó que la situación “solo ha ido empeorando con los días y los indicios de intervención del Gobierno en órganos autónomos como la PDI o la Fiscalía ya son demasiado serios”.