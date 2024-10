Fundador de la UDI, diputado, senador, ministro de Economía de Sebastián Piñera. Pablo Longueira dice que está alejado de la política, pero cada cierto tiempo reaparece. En esta oportunidad, para apoyar la candidatura del independiente en cupo republicano James Argo a alcalde de Concepción, en desmedro de Valentina Pavez van Rysselberghe, hija de la otrora mujer fuerte de la colectividad, Jacqueline.

En ese contexto, brindó una entrevista a Radio Bío Bío de Concepción, en que profundizó sus críticas a la UDI, colectividad que hoy ya no parece ser lo que era, y ahondó en la crisis política del país por falta de liderazgo.

Lleva unos 15 años fuera de la primera plana política, pero reconoce que hubo una oportunidad en la que quiso volver. Y fue su quiebre definitivo con la UDI.

“El único momento en que sí pensé (volver), fue para la primera convención constitucional. Estimé que podía contribuir con mi experiencia. Siempre impulsé la mayor cantidad de acuerdos. Ahí me embarqué. Necesitaba un documento de la UDI para poder ser candidato y no estuvieron dispuestos a darlo. Ahí renuncié al partido, porque un partido que no permite servir al país no es el partido que construí”.

-¿Cómo ve la crisis de la UDI?

“¿Cuál UDI? La UDI no es el partido que yo formé. Fui convocado a crear un partido de derecha comprometido con el mundo de la pobreza y ese partido, para mí, ya no existe. Lo que nos convocó a toda una generación, durante 30 años de servir al país, eso ya no existe”.

-¿Cómo ve la caída de Andrés Chadwick?

“A mi me duele, porque son personas que uno quiere, estima; amigos y compañeros de toda una vida, pero no es vinculante a lo que está viviendo la UDI. La UDI no fue capaz de llevar candidatos a concejales en todo Chile (…) y en esta elección no hubo capacidad para tener una lista completa y se unió con Evópoli. La crisis es un proceso que viene hace mucho tiempo”.

-¿Le sorprende la revelación de un caso como el Caso Hermosilla, con la derecha nuevamente involucrada en estos hechos?

“Me sorprendió la vulgaridad del audio, es impactante. Todo lo que ha ocurrido de ese proceso, me alegra que se sepa, que se terminen, es algo que nos hace bien que emerja y lo enfrentemos. El problema es que no veo ninguna capacidad de solucionarlo, no veo liderazgos ni conducción. ¿Cómo vamos a salir de lo que estamos viviendo? Llevamos meses de una secuencia de hechos impactantes que generan un distanciamiento con la opinión pública.

Esta decadencia comienza con la desaparición de la Concertación, cuando el Partido Socialista no apoya a (Ricardo) Lagos, no apoya al líder natural que tenían y desaparecieron. Desaparece una centro-izquierda que era una interlocución con la derecha y hoy no hay capacidad de acuerdos. Mira esta semana al Gobierno. Lo del presidente (Boric) de ayer fue lo que coronó la fiesta (dice irónicamente, refiriéndose al cuestionado punto de prensa que ofreció el Mandatario a propósito del caso de Manuel Monsalve)”.

Falta de liderazgo político

¿En la derecha no hay falta de conducción política? Pensando en Evelyn Matthei, que es la figura que lidera las encuestas.

“Peor que este gobierno es un gobierno de derecha que no sepa cómo gobernar. No recuerdo un periodo de la centro-derecha más errático, con una falta de conducción, de liderazgo, mucho personalismo, muchos intereses partidistas, no veo una convocatoria, no siento que haya un sector con una probabilidad, hoy día la más alta de ser gobierno, y no veo una convocatoria para conformar equipos, cuadros y liderazgos. Es distinto tener a una persona como Evelyn (Matthei) muy bien posicionada, eso te debiera convocar incluso con mayor responsabilidad, a ver ‘bueno, lo más probable que seamos gobierno, cómo convocamos, cómo actuamos, cómo enfrentamos la realidad que está viendo el país’, pero no lo veo”.

-¿Debiera ser Matthei la encargada de llevar ese liderazgo del sector?

“Cuando aspiras a gobernar el país, debes tener esa preocupación. Tienes que ver cómo estás convocando y motivando. Se van a requerir cambios institucionales muy profundos. ¿Cómo creas mayorías? No podemos irnos de tumbo en tumbo en gobiernos sin mayorías, sin convocatorias. Soy partidario de un esquema totalmente distinto: un gobierno nacional, con los mejores de la Concertación y elegiría con pinzas uno por uno de la centro-derecha y armaría un gobierno de una transversalidad tal que nos permita rearmar muchas instituciones que el país necesita”.

-Es algo bien utópico…

Creo que no, creo hay espacio. Lo más probable es que la sociedad y el país te pida eso.

-Faltan líderes entonces.

“Claro que faltan líderes, qué duda cabe. Si estuviera vigente, estaría dedicado a elaborar ese proyecto político”.

-El Gobierno ha cometido errores políticos y comunicacionales, pero parece que la derecha siempre le sigue: una del Gobierno y una de la derecha. Pasó con Matthei y sus respuestas ante el bullado caso de Marcela Cubillos, donde aludió a los sueldos de futbolistas

La derecha siempre ha tenido un gen de autodestrucción. En cada sector puedes definir virtudes y defectos. Si quieres conducir la centro-derecha o la derecha, tienes que hacerte cargo que tienes que enfrentar ese gen. Es un gen fruto del individualismo, donde no hay una conducción política en que puedes ordenar para enfrentar una situación y cada uno opina y da respuestas, algunas absurdas, frente a hechos que tienes que ir enfrentando”.

“Vamos a perder muchas alcaldías”

Longuera visita la capital del Bío Bío en medio de una convulsa elección municipal, con una fuerte dispersión de candidaturas en el mundo de la centro derecha. Un social cristiano, una demócrata, un PDG, una UDI y un renunciado a la UDI en cupo republicano.

“Estoy en Concepción, viendo que vamos a perder muchas alcaldías por responsabilidad de la falta de conducción. Porque no hubo capacidad de llegar a acuerdos y candidaturas únicas”.

-Viene a acompañar a candidatos cercanos a su afinidad…

“Vengo a apoyar a James Argo, siendo hoy republicano pero lo conocí en la juventud de la UDI. Es fundamental que tengamos la alcaldía de Concepción. Sería más cómodo para mi no haber venido, pero esto es lo que falta: asumir el deber, la responsabilidad y el liderazgo. A pesar de estar retirado, me duele ver lo que está pasando aquí.

Por eso vengo a apoyar a James, porque creo que es el único que puede hacer el cambio en Concepción”.

-¿Y no la hija de Jacqueline?

“Eso lo dijiste tú (sonríe)”.

