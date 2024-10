El ministro de Justicia, Luis Cordero, habló sobre las acusaciones constitucionales en curso en el Congreso, especialmente la dirigida al ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. Cordero destacó la crisis en el sistema judicial como la mayor desde el retorno a la democracia, resaltando la desconfianza institucional y la necesidad de complejas investigaciones del Ministerio Público. En relación a Muñoz, defendió su forma de interpretar el derecho, indicando que no debería ser un elemento resolutivo en la acusación, ya que la visión del juez ha sido consistente y es parte de un debate de décadas en Chile.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió a las acusaciones constitucionales que están en trámite en el Congreso. Al respecto, sobre la que pesa sobre el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, advirtió que su manera de interpretar el derecho “no debiera ser un elemento que resuelva” el libelo.

En conversación con T13 Radio, el secretario de Estado partió analizando el ambiente que se ha generado en torno a las acusaciones. Sobre ello, reiteró que “esta es la crisis del sistema judicial más grande que hemos tenido desde el retorno a la democracia”.

Cordero destacó la “desconfianza institucional” por parte de la población, la que debe resolverse con las “complejas investigaciones” que está impartiendo el Ministerio Público.

Cordero y AC contra Muñoz

Así, sobre las acusaciones, planteó que se generan “cruces” con la crisis en general del sistema, y respecto a la que pesa sobre el ministro Muñoz, abordó las críticas a su forma de impartir derecho, recordando la del rector Carlos Peña, quien afirmó: “No es un buen juez”.

“La manera de interpretar el derecho del juez Muñoz la conocemos hace mucho rato y él ha sido muy leal a esa manera. Uno podrá ser crítico de esa visión, (pero) lo único que quiero decir es que en organismos colegiados la voluntad de uno no es la voluntad de cinco, por lo tanto, no es la “doctrina Muñoz””, advirtió.

En ese sentido, el ministro explicó que el supremo es crítico de la forma en que “el juez debe ser leal al texto dictado”, lo que, sin embargo, “no es objeto de una acusación constitucional”.

“Lo cierto es que eso no es objeto de una acusación constitucional y no debiera ser un elemento que resuelva esta acusación. De lo contrario, lo que estaríamos resolviendo a través de la acusación constitucional es una manera de comprender el derecho y no una infracción a deberes“, señaló.

Finalmente, destacó que la visión de Muñoz es un debate “muy documentado en Chile durante los últimos cuarenta años”, por lo que se debe tener cuidado en asignar esa forma de ver el derecho exclusivamente al supremo.