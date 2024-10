AJUNJI convoca a paro nacional de 48 horas a partir del 17 de octubre debido al incumplimiento de compromisos de la Vicepresidenta Ejecutiva, Daniela Triviño Millar, tras dos días de manifestaciones en Los Lagos. La organización exige condiciones laborales adecuadas, denunciando precarización del empleo y falta de protección a trabajadores, destacando el caso de Constanza Villalobos. Piden intervención del Ministro de Educación y Ministra del Trabajo, criticando propuestas de la Vicepresidenta que no abordan problemáticas estructurales. El paro busca abrir diálogo con autoridades para resolver problemas esenciales en la labor de los funcionarios de jardines infantiles.

Tras dos días de movilizaciones en la región de Los Lagos, la Asociación de Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (AJUNJI) convocó a un paro nacional de 48 horas a partir de este jueves 17 de octubre. Esta decisión responde, según la organización, al incumplimiento de los compromisos adquiridos por la Vicepresidenta Ejecutiva de la institución, Daniela Triviño Millar.

“El Directorio Nacional de AJUNJI llama a un paro nacional de 48 horas desde el 17 de octubre debido al incumplimiento de los compromisos de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junji”, indicaron en un comunicado. Esta medida surge luego de dos días de manifestaciones en Los Lagos, donde se denunció la falta de respuesta ante serias problemáticas internas.

En el comunicado, AJUNJI menciona el trágico caso de Constanza Villalobos que conmocionó a la organización.

“Acá hubo hechos terribles: perdimos a una de las nuestras porque, pese a denunciar ser víctima, no se cumplieron los protocolos de la Ley Karin“, señalaron, refiriéndose al suicidio de la funcionaria que, según la agrupación, no recibió la protección adecuada.

Llamado al Mineduc y Trabajo a que intervengan

El gremio también hizo un llamado al Ministro de Educación y a la Ministra del Trabajo para que intervengan. “Hacemos un llamado público al Ministro de Educación y a la Ministra del Trabajo a intervenir, dada la gravedad de los hechos y la falta de compromiso con las funcionarias y funcionarios“, destacaron en el documento.

“Desde el lamentable hecho hemos acompañado a la familia de Constanza, quienes nos dieron a conocer la existencia de situaciones de acoso e incumplimiento de protocolos“, indicaron.

La organización exige mejores condiciones laborales para sus trabajadores, argumentando que la precarización del empleo afecta la calidad del servicio que se brinda a los niños. “Necesitamos condiciones básicas para dar a nuestras niñas y niños la educación de calidad que necesitan y apoyar a miles de familias“, señalaron, subrayando la importancia de contar con un entorno laboral adecuado.

AJUNJI más allá del caso de Constanza

Las denuncias de AJUNJI no se limitan al caso puntual de Constanza. “Expusimos en reiteradas oportunidades los problemas de gestión que venía enfrentando la región de Los Lagos, falta de presupuesto; malos ambientes laborales; abandono de los jardines infantiles; y más aún del programa de extensión horaria”, indicaron, apuntando a un conjunto de problemáticas estructurales.

Uno de los puntos clave que la organización busca resolver es la precariedad del programa de extensión horaria, el cual, según señalan, se encuentra en condiciones indignas. “Exigimos terminar con la precariedad del programa, con los sueldos indignos y con la modalidad de contrato de media jornada“, afirmaron en el comunicado.

AJUNJI también aboga por mejorar el financiamiento del programa, argumentando que actualmente no se cumple con el coeficiente mínimo de personal para el cuidado de los niños. “El financiamiento del programa no permite que exista el coeficiente mínimo según lo que estipula la normativa“, recalcaron.

“El llamado a paro nacional es para poder interlocutar con el Ministro de Educación y la Ministra del Trabajo, quienes tienen la capacidad de resolver los problemas objetivos, básicos y esenciales que afectan nuestra labor”, destacaron.

Finalmente, AJUNJI expresó su descontento con las medidas propuestas por la Vicepresidenta Ejecutiva, afirmando que no abordan las problemáticas fundamentales. “Agradecemos las ofertas de jornadas de reflexión e intervenciones de clima laboral, pero no son solución. No resuelven el agotamiento, ni la falta de liderazgo, ni la carencia de materiales de trabajo”, concluyeron.