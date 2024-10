En medio de la revisión de la acusación constitucional de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, su abogado defensor, Juan Carlos Manríquez, sostiene la postura respecto a que el libelo acusatorio es “innecesario”, ya que su clienta fue destituida de su cargo.

Recordemos que durante esta jornada, también se revisó el libelo acusatorio en contra del ministro del máximo tribunal, Sergio Muñoz.

Pasadas las 15:00 horas en la Sala del Senado, el jurista, al igual como lo hizo en la Cámara de Diputados, llamó a los senadores a votar “en conciencia”.

“Acoger esta acusación para defenestrar por segunda vez a la señora Vivanco con la inhabilidad de cinco años, porque en sus manos tampoco está derogar el texto constitucional, si la acogen la consecuencia es sólo una. Si no la acogen, la señora Vivanco seguirá fuera del sistema público, porque ya no forma parte de la Corte Suprema y querámoslo o no, en su trayectoria vital nunca se desarrolló en el sector público ni probablemente podrá volver a hacerlo”, sostuvo Manríquez.

AC contra Vivanco

Recalcando que “si esta acusación sigue avanzando, se va a producir una doble sanción por el mismo hecho, y eventualmente obtener una doble destitución (…) y se ha definido como una garantía del ciudadano, la prohibición de perseguirlo o de sancionarlo dos veces por el mismo ilícito”.

Incluso el abogado solicitó a los legisladores votar en “su mérito, uno por uno, desapegados de las consideraciones de otras personas, desapegados del destino de otros individuos, para que decidan cuál va a ser el futuro de esta mujer en estas circunstancias, ante la autoridad de su magistratura y del ejercicio de su poder”.

Tras revisar las acusaciones constitucionales contra Sergio Muñoz y Ángela Vivanco, este miércoles el Senado las votará en sesiones programadas para las 10:00 y 15:00 horas.