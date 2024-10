El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, respondió a Magdalena Piñera tras sus críticas al proyecto que pone fin al Crédito con Aval del Estado (CAE), presentado por el presidente Gabriel Boric como el nuevo Financiamiento Público para la Educación Superior (FES). Cataldo indicó que la propuesta actual difiere del planteamiento anterior, destacando que no se trata de un crédito, no involucra a la banca ni tiene tasa de interés, con una contingencia inferior al 10%. Además, mencionó que no hay un plan para reorganizar la deuda, sino más bien aligerar la carga de los estudiantes en mora. Reconoció similitudes conceptuales, pero subrayó la evolución en la discusión que ha durado más de una década desde la movilización estudiantil del 2011.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, abordó la reciente crítica de Magdalena Piñera, hija del exmandatario fallecido, tras el anuncio del proyecto que pone fin al Crédito con Aval del Estado (CAE).

Recordemos que fue durante la jornada de ayer martes que el presidente Gabriel Boric presentó el nuevo Financiamiento Público para la Educación Superior (FES).

La iniciativa promete eliminar la necesidad de que los estudiantes se endeuden para financiar sus estudios de educación superior. Tras lo anterior, citando una nota de prensa de hace 12 años, Magdalena Piñera se refirió al proyecto a través de redes sociales.

“Hay que tener mas visión de Estado… Y también consciencia de la importancia del trabajo bien hecho para beneficio de todos, especialmente de los más vulnerables. En este caso, por ejemplo, nos hubiéramos ahorrado 12 años”, escribió en su cuenta X.

Ministro Cataldo responde a Magdalena Piñera: “Eso no es real”

Fue en conversación con T13 Radio que el titular de Educación respondió y dijo que “eso no es real”. Esto, argumentó, pues “una cosa es que hayan elementos que conceptualmente son similares, otra cosa es que los proyectos sean iguales”.

“Primero, este proyecto que presentamos ahora no es un crédito, no tiene la característica de crédito, no participa la banca, no tiene tasa de interés, la contingencia está por debajo del 10%”, complementó.

Agregando “yo estoy solo señalando elementos que se diferencian de fondo con la propuesta del Presidente Piñera. No hay un plan de reorganización de la deuda para convertir la deuda en cobrable”.

“Nosotros tenemos toda una parte que tiene que ver con la reorganización de la deuda de aquellos estudiantes que están en mora y también de los que no, para poder hacer una mochila menos pesada. Por lo tanto, yo diría que es audaz decir que es lo mismo”, sostuvo el secretario de Estado.

A la vez, reconoció que sí hay elementos que son similares “en el sentido de que operan como elementos del proyecto”. Esto, pues “es una discusión que lleva más de 10 años”.

“Tampoco uno puede ser tan pretencioso de pensar que todo lo que estamos proponiendo es nuevo y es el descubrimiento de la polvo, de la rueda. Yo reconozco que hay un trayectoria en la discusión, sobre el CAE, que comienza precisamente a partir de la movilización estudiantil el 2011″, indicó.