Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La alcaldesa de Providencia y carta presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, reaccionó a los chats revelados entre Luis Hermosilla y el exfiscal Manuel Guerra, donde se menciona su nombre. Matthei calificó las expresiones como denigrantes y que no aportan a la investigación del caso. Según The Clinic, Guerra describió a Matthei como "guapa, rica, con coraje para decir lo que piensa". Matthei respondió con un video afirmando no tener causas judiciales con ellos. Criticó el debate "miserable" que desvía la atención de los problemas de los chilenos, abogando por la transparencia en el proceso. La diputada Daniella Cicardini pidió a Matthei aclarar su relación con Guerra y Hermosilla.