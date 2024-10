Desde la comisión de Deportes de la Cámara de Diputadas y Diputados calificaron como “grave” el hecho de que los presidentes de Azul Azul, Michael Clark, y de la ANFP, Pablo Milad, no asistieran a dicha instancia legislativa.

Lo anterior, recordemos, fue tras una solicitud del diputado Roberto Arroyo (PSC) luego del polémico reportaje de Canal 13 titulado “El brazo armado de Los de Abajo”.

Según acusó el medio antes citado, la dirigencia de Universidad de Chile -y la ANFP- habría colaborado para que Maykool Muñoz Castro, alias ‘Eron’, fuese borrado de la listas de derecho de admisión. Posteriormente desde la U emitieron un duro comunicado y negaron dicha información, recalcando que es falsa.

“El Club Universidad de Chile no ha realizado gestión ni solicitud alguna para que se levanten estas sanciones a personas legalmente sancionadas por códigos 101 y 102. En ese sentido, es falso lo que se indica al respecto en el reportaje de Canal 13. Tal denuncia se realizó sin pruebas, declaración o documento que la sustente”, fue parte del escrito.

Presidentes de la ANFP y Azul Azul no asistieron al Congreso

La citación, tanto para Clark como para Milad, era para esta jornada de martes. Aún así, ninguno de los dos hizo acto de presencia ante en Congreso.

Sobre eso, la diputada e integrante de la comisión de Deportes, Erika Olivera, señaló que “nos parece una falta grave que no se presente nuevamente el presidente de la ANFP. No voy a decir una falta porque él no está obligado a venir, ese es el tema”.

Aún así, dijo la parlamentaria, “por deferencia yo creo que cuando hablamos de temas tan delicados como la seguridad (…) en donde tenemos que generar las instancias para que las familias se sientan seguras y no estén pensando en que se puedan encontrar con cualquier tipo de delitos (…) lo que uno espera es que las autoridades que representan las organizaciones, se hagan presentes”.

“Por eso se había invitado en esta oportunidad al presidente de la ANFP, señor Pablo Milad; también se invitó al presidente de Azul Azul (Michael Clark)”, señaló Olivera.

A la vez, la parlamentaria destacó que la invitación se cursó hace dos semanas “por lo tanto uno queda marcando ocupado y no es primera vez”.

“Yo creo que en la comisión de Deportes es una cuestión que se ha vuelto repetitiva cuando se invita a ciertas autoridades (…) aquí nadie quiere enjuiciar, esto no es un tribunal, lo que nosotros hacemos (…) es ojalá tener la información y también saber de las medidas de resguardo que toman las autoridades”, explicó.