Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El abogado Samuel Donoso, representante del exministro Andrés Chadwick, respondió a la confirmación de la Fiscalía Metropolitana Oriente sobre la citación de la exautoridad para declarar en el caso Audio. La fiscal Lorena Parra señaló que Chadwick sería citado, sin embargo, no entregó más detalles sobre el proceso. Se destacó que se trata de una arista reservada con diligencias pendientes. La defensa de Chadwick, a través de Donoso, aseguró que se enteraron de la citación a través de un punto de prensa y que aún no han recibido la notificación formal. Donoso afirmó que están tranquilos y que Chadwick no ha cometido ningún delito.