Cuentas alegres sacaron las y los fonderos durante estas Fiestas Patrias, y también el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), en cuanto a los reclamos recibidos entre el 16 y el 22 de septiembre.

A diferencia de años anteriores, las quejas solo se concentraron en cinco eventos a nivel nacional: Fonda Doña Rosa (Hipódromo Chile, Independencia), Fonda Doña Flor (Estadio Caja Los Andes, La Florida), La Mai Fonda, Fonda Parque Maitencillo y Fonda Viñaclasicc (Maitencillo).

En el caso de Doña Rosa, los reclamos apuntaron a la cancelación del artista Cris MJ, cuya suspensión fue anunciada el mismo día en que debía presentarse, dejando a los asistentes sin poder cantar “Gata Only” o “Una noche en Medellín”.

Por otro lado, la fonda más reclamada fue la de Doña Flor, por eventuales sobreventa de entradas, problemas de seguridad, baños insuficientes y también cancelación de artistas.

Mientras que los reclamos registrados en las tres fondas en la comuna de Puchuncaví se concentraron en la no realización de los eventos, debido a que no se obtuvieron los permisos correspondientes por parte de los organizadores y cuyas preventas ya se habían realizado.

Reclamos por las fondas

Estos son solo algunos de los reclamos recibidos por el Sernac, por lo que se tomó la decisión de oficiar a las cinco fondas en cuestión para que expliquen cuáles serán las compensaciones que entregarán a las y los consumidores afectados.

El director nacional del Servicio, Andrés Herrera, señaló que “hacemos un positivo balance del comportamiento de las empresas y de los consumidores en estas Fiestas Patrias, que pudieron aprovechar y distenderse en estos largos días de feriado. Así es que, hacemos un llamado a las empresas a que sigan en este camino y, por otro lado, a los proveedores que no estuvieron a la altura de las circunstancias, que respondan ante los consumidores”.

Además, enfatizó que “en los mercados del transporte aéreo, transporte terrestre, alimentación, turismo y hotelería, no hemos tenido grandes volúmenes de reclamos asociados a esto (…)”.

Cabe recordar a las y los consumidores que aún pueden ingresar sus reclamos respecto a los eventos patrios realizados durante los últimos días. Estos pueden ser ingresados a través de sernac.cl, llamando gratuitamente al 800 700 100 o presencialmente en las oficinas ubicadas en cada región o en las municipalidades con convenio.

“Entradas, baños, cancelaciones y más”

“La fonda Doña Flor estaba colapsada y no tenían los baños suficientes para ello, vendieron más de lo que podía aguantar el sitio, para comprar era más de 1 hora, para ir al baño lo mismo”, es parte de un reclamo recibido.

Así también señalan que “a las 17:18 horas y camino al evento, me entero de que Cris MJ no actuaría en Fonda Doña Rosa. Compré 2 entradas por un monto total de $34.500 (…)”.

“Hubo pésimo servicio de ingreso y seguridad en el espacio. Muchas veces temí por mi integridad, ya que no había protocolos de seguridad, por lo que tuve que abandonar el lugar. Al ingresar a la fonda Doña Flor, los tiempos de espera fueron excesivos para poder comprar comida y bebestibles. No hubo plan de contingencia en ningún caso. Mucha gente sin entrada ingresó al recinto, por lo que no considero justo ni óptimo pagar por un servicio que no dio abasto ni cumplió con mis expectativas”, es parte de un argumento entregado al Sernac.

“Compré mis entradas al evento Mai Fonda en la Medialuna de Maitencillo para los días 18, 19 y 20 de septiembre. El día 13 y 14 de septiembre, a través de dos correos electrónicos, Ticketplus me informa que el evento ha sido cancelado y que la devolución de dinero no es automática, sino que debe ser solicitada, al ingresar al link y seguir las instrucciones de devolución esta no se puede realizar debido a que la compra no figura en mi cuenta”, sostiene otro usuario.