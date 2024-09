La postergación del anuncio del proyecto que reemplazará al Crédito con Aval del Estado (CAE), para los primeros días de octubre, causó opiniones divididas entre parlamentarios de la comisión de Educación.

La diputada comunista, Daniela Serrano, defendió el cambio de agenda, asegurando que el Gobierno conoce los tiempos del Congreso Nacional y que, por ende, puede establecer sus prioridades.

Destacó también que hay que establecer los temas presupuestarios, pero enfatizó que la discusión no debe extenderse más allá de octubre.

“(…) Creo que es importante marcar el camino que esto no puede pasar de octubre. Porque creemos que es relevante hacer valer el acuerdo que se firmó en el Congreso Nacional entre el Ejecutivo y la Cámara de Diputados y Diputadas”, sostuvo la parlamentaria.

Recordemos que el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, atribuyó el retraso del anuncio a la actual sobrecarga legislativa y a su viaje a Nueva York con el presidente Gabriel Boric, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Aplazamiento de anuncio sobre fin del CAE

Sin embargo, esta explicación no fue bien recibida por los parlamentarios de la oposición, quienes denunciaron una falta de compromiso al Ejecutivo.

La diputada independiente del comité de Amarillos y Demócratas, Karen Medina, cuestionó la claridad del Gobierno para presentar este proyecto y le solicitó al ministro Cataldo no crear falsas esperanzas entre los deudores actuales y los futuros estudiantes.

“Yo le haría un llamado al ministro de Educación, a que no se preste para estar jugando con las ilusiones de la gente. A que no se preste a autoimponerse plazos que no van a cumplir, porque no tienen claridad de cómo presentar este proyecto (…)”, indicó la legisladora.

Por el momento, solo se conocen algunos de detalles de la norma, como por ejemplo, que prestará facilidades de pago a los actuales deudores del CAE, repactación de la deuda a los morosos y una condonación parcial a los deudores de menores ingresos.

Pero además, uno de los ejes más llamativos, y lo que posiblemente ha causado más expectación, es la exclusión de la banca privada del proceso de financiamiento de la Educación Superior.