La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, tildó como “triste espectáculo” la discusión por X que mantuvieron los parlamentarios de su sector, Fidel Espinoza y Daniel Manouchehri, a raíz del caso Hermosilla.

Durante la tarde, el senador abrió los fuegos a propósito de una declaración del diputado en El Mostrador, en su calidad de presidente de la comisión investigadora de la Cámara por este caso. “Todos los caminos llevan a Chadwick”, afirmó.

“Pareciera que no solo es un chat (de Hermosilla) con el señor Chadwick, sino que es alguien que está en el corazón de las operaciones”, destacó.

Aquella opinión desató la molestia de Espinoza, quien no tardó en reprocharlo en X: “Con Chadwick discrepo en todo, pero no seas aprovechador. Cuando presides una comisión investigadora debes ser serio. Deja que la justicia haga su trabajo. Guardaste silencio con tus amigos del Frente Amplio en el caso Convenios. Oportunista. Amenazas a jueces con acusaciones. Pero tus amigos no se tocan”.

Manouchehri respondió rápidamente, también en duros términos: “No nos intimidas, matón. Tu defensa a Chadwick y a la red de corrupción de Hermosilla es una vergüenza para el socialismo”, le cuestionó mediante la misma red social.

En este sentido, Vodanovic, en diálogo con CNN, sostuvo que “esperaría que sus diferencias fueran de carácter político y en el margen del respeto. Me parece bastante triste el espectáculo que dan”.

Sin embargo, recalcó que “es importante enfocarnos en el tema de fondo, en el caso Hermosilla. (Como PS) hemos tenido una sola voz, tenemos una declaración pública al respecto, y todos los parlamentarios y voceros tienen una postura bastante crítica. Que exista transparencia, que operen los tribunales y que se esclarezcan los hechos”.