La tarde de este jueves, la Corte de Apelaciones de Santiago decidió mantener la prisión preventiva para los abogados Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos, ambos involucrados en el denominado Caso Audio.

El pasado martes, las defensas de Hermosilla y Villalobos apelaron a la medida cautelar que había decretado el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago el 27 de agosto.

Los abogados de ambos imputados solicitaban arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, o, en su defecto, arresto domiciliario total. Situación que fue desestimada por la Corte.

🔴AHORA: Fiscalía Oriente logra confirmar de manera unánime, en la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, la cautelar de PRISION PREVENTIVA para los imputados en CASO AUDIO, Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos. pic.twitter.com/EBkliFr8Gc — Fiscalia Oriente (@fiscaliaoriente) September 5, 2024

Tras los alegatos y la resolución, el abogado defensor y hermano de Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, aseguró que “mi labor no es ser juez, los que determinan las resoluciones judiciales son los jueces. Yo cumplo con defender los principios y defender lo que ustedes han escuchado que defiendo, y el resto ya no depende de mí. Claramente, la corte no nos halló la razón a nosotros en nuestra argumentación“.

Además, expresó que asume la decisión del Tribunal “con dureza, siempre cuando uno pierde estas causas es duro para uno. Si uno trata siempre de hacer todos los esfuerzos por ganar”.

“Esta es una causa extraña, esta es una causa que -en mi opinión- está muy contaminada por muchas cosas, y nosotros vamos a seguir ejerciendo en forma dura nuestro derecho a defensa”, sentenció Hermosilla.

Por su parte, la abogada defensora de María Leonarda Villalobos, Alejandra Borda, dijo no estar conforme con el fallo dictado por la Corte, pero que “si creemos que se mencionó algo importante, que efectivamente se reconoce la situación de las diferencias de la posición que tienen las cárceles para hombres y mujeres respecto de delitos económicos”.

“La indicación, la instrucción que dará la Corte a Gendarmería, es que se garantice su seguridad, situación que nosotros nunca cuestionamos hasta la fecha”, señaló.

“Esto abre necesariamente la necesidad de debatir las condiciones a las que hombres y mujeres están sometidos en este país, sobre todo frente al sistema penitenciario. Creemos que si bien es un revés importante, vamos a seguir luchando por esto”, añadió.

La jurista afirmó que “tenemos aquí dos flancos importantes. Uno es seguir cooperando con la investigación y pretendemos de todas las maneras posibles el poder acreditar lo que ha sido nuestra línea desde un principio.

Y, por otro lado, la Corte nos señaló que esta no era la instancia para discutir. Si bien existían efectivamente diferencias entre el trato que recibe una mujer y un hombre en la misma condición. Esta no es la instancia.

Por lo tanto, tendremos que abocarnos al estudio y determinación de cuál es la instancia correcta y presentar las acciones que correspondan”, cerró.