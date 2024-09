El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió a la petición de la UDI sobre crear una fuerza especial de la Policía de Investigaciones (PDI) para ejecutar las órdenes de expulsión pendientes.

Recordemos que la propuesta de los diputados Henry Leal y Jorge Alessandri fue entregada a través de una carta dirigida al Presidente de la República, Gabriel Boric.

Sobre eso, Monsalve indicó que “la PDI tiene una jefatura nacional de migraciones, tiene una unidad especializada en materia de las tareas migratorias”.

“Todos estamos de acuerdo con expulsar y en destinar nuestras mayores capacidades para ser eficaces en materia de expulsión, pero creo que es bueno colocarse metas realistas y eficaces”, complementó la autoridad.

Monsalve y solicitud para crear fuerza especial para concretar órdenes expulsión pendiente

Junto al llamado anterior, el subsecretario de Interior llamó a “no pedir hacer algo que las personas que estuvieron a cargo antes no pudieron hacer y si estuvieran a cargo mañana tampoco lo podrían hacer porque esa propuesta no busca solucionar un problema, busca hacer un punto político”.

A la vez, Monsalve indicó que en materia de expulsiones se aumentaron la cantidad de recursos y se expulsa “a todos quienes tienen resoluciones de expulsión que se puede expulsar”.

Aún así, indicó que “hoy no podemos expulsar a un ciudadano venezolano que tiene resolución de expulsión, no porque no queramos sino porque al no existir relaciones diplomáticas, y no existir consulado, no tenemos ni dos requisitos indispensables para ejecutar las expulsiones, que es la verificación de identidad y, eventualmente, salvoconducto”.

Finalmente, Monsalve dijo que en la reunión con la oposición el Ejecutivo presentó dos propuestas.

En primer lugar, “si hay una persona que esté en Chile en situación migratoria irregular, tiene una resolución de expulsión y no lo podemos expulsar, tiene que tener una medida cautelar de control”.

“En segundo lugar, se planteó un proyecto de ley que está en el Congreso que es perfilar el riesgo, priorizar las expulsiones de aquellos que tienen antecedentes de alteraciones del orden público por razones de seguridad”, indicó.

“Estamos dispuestos a hacernos cargo del problema, la fuerza de tarea existe y se puede fortalecer, perfeccionar, en eso el gobierno no tiene problemas”, cerró la autoridad de gobierno.