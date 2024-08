Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Un grupo de parlamentarios de Chile Vamos, organizaciones de apoderados y el centro de estudios Acción Educar urgieron al Gobierno a no abandonar a los colegios particulares subvencionados, solicitando que no se detenga la creación de nuevos establecimientos. En el contexto de la discusión del proyecto "Escuelas Para Todos", liderado por el senador José García (RN), se destaca la necesidad de modificar requisitos como la demanda insatisfecha y la propiedad del inmueble para fomentar más y mejor oferta educativa. Se resalta la preocupación por la falta de cupos, evidenciada por 880 alumnos sin vacantes a nivel nacional, lo que motiva propuestas de Acción Educar para flexibilizar restricciones y mejorar la educación particular subvencionada, preferida por el 70% de los apoderados. Los representantes insisten en la importancia de reducir la burocracia y eliminar obstáculos para el crecimiento de estos colegios, que concentran la mayor preferencia de las familias chilenas.