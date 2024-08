El ministro de Justicia, Luis Cordero, fustigó duramente las declaraciones del abogado Juan Pablo Hermosilla, tras acusar una supuesta politización del denominado Caso Audio que tiene a su hermano, Luis Hermosilla, como principal inculpado en este escándalo por corrupción.

Recordemos que ayer el jurista quedó con la medida cautelar de prisión preventiva, tras ser formalizado por delitos tributarios, soborno y cohecho, siendo ingresado al penal Santiago 1.

Por lo anterior, Juan Pablo Hermosilla interpuso un recurso de amparo, solicitando además una orden de ingreso al recinto penitenciario Capitán Yáber para Luis Hermosilla.

“Vamos a ejercer nuestras acciones legales en contra del gobierno, para evitar que se politice el caso… Vamos a presentar un recurso de amparo. Esto depende del Ministerio de Justicia y se ha negado a darle un trato a Luis como una persona común y corriente (…)”, manifestó Juan Pablo en conversación con Radio Infinita.

Cordero: “Hermosilla ha tenido el trato de cualquier persona privada de libertad en Chile”

Al respecto, el ministro Cordero arremetió duramente, aseverando que “el señor Hermosilla ha tenido el trato de cualquier persona privada de libertad en Chile y es lo que corresponde, sin ningún tipo de trato privilegiado”.

“Creo que don Juan Pablo Hermosilla tiene que hacer una distinción. No puede lograr en la prensa lo que no pudo lograr en una sala audiencias, y a mí lo que me parece relevante, que los argumentos esgrimen en la sala de audiencias y no en los medios de comunicación”, cuestionó.

En ese sentido, criticó la advertencia que hizo el jurista respecto a la posible información que contiene el celular de Luis Hermosilla, tras decir que “si uno va a abrir el teléfono de Luis Hermosilla… ábranlo entero. Y veamos qué fiscales y ministros, le pedían favores a Luis Hermosilla… Esto se ha transformado en una cacería de brujas”.

“A mí me parece que un abogado a cargo de la defensa amedrente a fiscales y ministros, a jueces, mediante la prensa, me parece inaceptable. Si él tiene sus antecedentes, lo que corresponde es que los entregue al Ministerio Público. Amedrentar por la prensa como parte de la estrategia legal es reprochable, y esto es lo que hizo el abogado Hermosilla”, sentenció el ministro Cordero.

Asimismo, rechazó los dichos de Juan Pablo Hermosilla por haber reconocido contactos con Gendarmería y el Ministerio de Justicia para conseguir el traslado de su hermano al Anexo Capitán Yáber, calificándolo de insólito.

“Ese amparo contiene una infracción indebida, no solo la imputación que realiza al Presidente (Boric) por cierto, completamente impropia (…) El señor Juan Pablo Hermosilla reconoce en su recurso de amparo una comunicación ilegal. A él no le corresponde y es impropio que se comunique o trate de comunicarse con personal del Ministerio de Justicia para que se pueda obtener un traslado respecto del cual el único organismo competente para este fin es Gendarmería de Chile y el juez de Garantía”, sostuvo el titular de Justicia.

Ministro defendió críticas de Boric al Caso Audio

En esa línea, defendió los dichos del presidente Gabriel Boric, quien se refirió al caso resaltando que “acaban de enviar a la cárcel en prisión preventiva a un señor que se creía todopoderoso, al señor Hermosilla”.

“El Caso Audio es un caso que compromete al sistema legal, a la profesión legal, al sistema político, al sistema institucional del punto de vista de la gestión financiera del Estado, es un caso genuino de interés público”, explicó.

“La pretensión del amparo de evitar que el Presidente de la República se refiera a este tema me parece sencillamente inadmisible. Pero en segundo lugar, construir a partir de eso un sesgo de la forma y modo en que esa persona está privada de libertad, es desconocer el debate en la Sala de Audiencias”, añadió el ministro Cordero.

Destacar que los dichos de Boric también fueron cuestionados, tomando en cuenta lo sucedido con el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien también se encuentra en prisión preventiva por delitos de corrupción.

“En el caso del alcalde Jadue, la opinión en el caso nuestro ha sido exactamente la misma. Yo me he referido en otras ocasiones a lo mismo”, refutó el ministro Cordero, añadiendo que “es demasiado habitual que personas vinculadas a grupos o círculos de poder cuando son enfrentadas al sistema de justicia y respecto de los cuales se tomen decisiones adversas, traten de construir respecto de ellos una situación politizada”.

“Que la pretensión del abogado Juan Pablo Hermosilla que ninguna autoridad se pudiera referir este tema, eso es completamente insólito”, acotó.

Cordero pide cautela ante vínculo de Chadwick con Hermosilla

Por otro lado, respecto al vínculo de Luis Hermosilla con el exministro del Interior, Andrés Chadwick, tras encabezar su defensa en la Acusación Constitucional, el ministro Cordero pidió cautela.

“Hasta ahora, el exministro Chadwick ha sido mencionado, ha declarado como testigo y hasta lo que nosotros entendemos como Gobierno, no forma parte la investigación”, dijo.

“En segundo lugar, respecto del financiamiento de las acusaciones constitucionales, en general existen distintas modalidades, yo no me puedo referir a cada una de ellas, algunas han sido ad honores. La Contraloría reconoce el derecho de las personas acusadas a recibir asistencia legal. Yo diría que en el caso del exministro Chadwick, lo conveniente es mantener un proceder prudente mientras esté a cargo la investigación del Ministerio Público”, concluyó.