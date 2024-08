El diputado Johannes Kaiser impulsará una moción de censura en contra de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados, buscando bajar a la diputada del Partido Comunista (PC), Karol Cariola.

Ello, luego que el timonel del PC, Lautaro Carmona, evitara calificar el régimen de Nicolás Maduro como una “dictadura”, afirmando que “Venezuela vive una crisis, bastante aguda, bastante fuerte” y que él desconoce “factores” que permitan catalogar como tal la situación del país caribeño.

Esto, en línea con la declaración que el propio Partido Comunista emitió durante este domingo tras una reunión de emergencia y en la que afirmaron que el proceso electoral en Venezuela se desarrolló “en un clima cívico y en paz”. De paso, rechazaron las sanciones impuestas contra Venezuela.

En este escenario, el diputado electo por el Partido Republicano que hoy forma parte del comité del Partido Social Cristiano e Independientes, informó a través de su cuenta de X que “la permanencia de una miembro del PC en la testera de la Cámara de Diputados se hace insostenible ante las últimas declaraciones del presidente de dicha colectividad en apoyo al régimen de Maduro”.

Agregando que “por esta razón que impulsaré una censura de la mesa. Queda a criterio del resto de las bancadas de oposición si quieren copatrocinar esta iniciativa con las firmas de sus jefes de comité”.

Karol Cariola se desmarca del PC

Luego de la publicación de Kaiser, la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados utilizó su cuenta de Instagram para defenderse y marcar su propia postura frente a la crisis en Venezuela.

“Creo que no es justo con mi persona que se me juzgue o intente censurar por declaraciones que no me pertenecen. Yo me hago cargo de mis palabras, acciones y decisiones y estoy dispuesta a que me juzguen por ello, pero no corresponde ni es justo que lo hagan por declaraciones que emiten terceros”, escribió la parlamentaria.

En segundo lugar, afirmó que “respecto a la situación en Venezuela, como presidenta de la Cámara he hecho propia y he representado públicamente la posición del Estado de Chile, en las declaraciones del presidente Gabriel Boric, que es quien conduce la política internacional del país. Dicha postura la he defendido en todos los espacios de debate en que me ha tocado participar, porque tengo una profunda convicción democrática al respecto“.

“Me parece poco coherente e incluso un poco hipócrita, que quien promueve una censura ‘solo por mi militancia’ y no por mis acciones como lo indica el reglamento de nuestra Corporación, hace pocos días en televisión, públicamente nos notificara que apoya hasta el día de hoy a la dictadura criminal que hubo en nuestro país y al dictador genocida que fue Augusto Pinochet”, subrayó al cierre la diputada.

Sea como sea, para poder presentar formalmente una reclamación de la conducta de la Mesa Directiva el diputado Kaiser deberá contar con la firma jefe o jefa de bancada. En este caso, suena fuerte la posibilidad de que Francesca Muñoz González, quien lidera el comité del Partido Social e Independientes, patrocine la iniciativa.

En caso que se formalice la presentación de la moción de censura, ésta sería resuelta en una siguiente sesión después de un debate de 20 minutos. De acogerse la reclamación, se produce de inmediato la vacancia de todos los cargos de la Mesa Directiva, incluyendo el del primer vicepresidente Gaspar Rivas y el segundo vicepresidente Eric Aedo, y debe procederse a su renovación.