Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

En conversación con Radio Bío Bío, el candidato a alcalde por Ñuñoa, Sebastián Sichel, se refirió al día en que Banco Estado, bajo su presidencia, contrató al abogado imputado por el caso Audio, Luis Hermosilla. Recordado el día de hoy, Sichel calificó a Hermosilla como "charlatán" y anunció acciones legales tras un polémico anuncio. Durante la formalización, el fiscal Miguel Orellana reveló un diálogo entre Hermosilla y Álvaro Jalaff sobre la contratación en Banco Estado. Sichel anunció que presentará acciones legales y aclaró que la contratación de Hermosilla fue decisión de la Fiscalía, no suya personal. Hermosilla lideró una querella tras un ciberataque a Banco Estado en 2020, donde la institución fue asistida por su equipo legal. Sichel afirmó que el banco tenía a Hermosilla como uno de sus abogados querellantes históricamente y que la decisión no fue suya, sino de los servicios jurídicos del banco. Aseguró que en calidad personal no tenía relación con Hermosilla y que fue Banco Estado, no él, quien contrató al abogado.