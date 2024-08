Este jueves continúa la formalización por el caso Audio, el cual involucra al abogado Luis Hermosilla, la abogada Leonarda Villalobos, y su esposo Luis Angulo, en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

A los primeros dos se les imputan delitos tributarios, soborno y lavado de activos. Mientras que el último es acusado por delitos tributarios y lavado de activos.

Durante esta jornada se verá si estas tres personas quedan o no con prisión preventiva, la cual fue solicitada por la Fiscalía Metropolitana Oriente.

Recordemos que el 14 de agosto, Angulo llegó hasta el Centro de Justicia para entregar su testimonio antes los fiscales Felipe Sepúlveda y Miguel Ángel Orellana por este caso. Este último será el persecutor a cargo de entregar este jueves los antecedentes que el Ministerio Público tiene en su contra.

Angulo se ha desmarcado de los delitos asociados a la familia Sauer y sus empresas. Además, en sus declaraciones, comentó la forma en que conoció a Villalobos y cómo él mismo la presentó con los empresarios.

Luis Angulo, su matrimonio y los encuentros con empresarios

“A María Leonarda la conocí el año 2014, cuando ingresé al gabinete del Ministerio de Educación del ministro (Nicolás) Eyzaguirre. Ahí una compañera me presentó a María Leonarda, quien también trabajaba en el ministerio, en el CPIP (Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas), y a partir de lo cual estrechamos vínculos, ya que le apoyé en una investigación personal que ella realizó en cuanto a descubrir una situación de corrupción en fondos públicos. A partir de aquello, creemos que fue la razón para que la hayan desvinculado a ella primero y luego a mí. Nosotros luego contrajimos matrimonio cerca del año 2016”, partió diciendo Angulo sobre cómo conoció a Leonarda, según consignó Emol.

Añadiendo que “Leonarda hacía asesorías tributarias muy elaboradas, pero, por otro lado, realizaba gestiones muy banales como de ‘junior calificado’, tales como pago de cuentas, pago de contribuciones, entre otras. Leonarda se involucró mucho con la familia Sauer, especialmente con Alberto (padre de Daniel y Ariel), de hecho, hablaba de él como un padre. Esta vinculación personal fue muy intensa, a tal punto de ser incluso distorsionada. Esta especie de vinculación enfermiza se produjo también con (el empresario) Munir Hazbún”.

Respecto al vínculo con los empresarios que ahora están imputados, Angulo indicó que “una de las personas con las cuales intenté hacer negocios, era un señor llamado Juan Carlos Leoz, quien era asesor de la familia Sauer, me explicó que los Sauer necesitaban asesorías tributarias, y ahí le presenté a mi señora”.

El vínculo con la familia Sauer

Angulo también se refirió a los vínculos que se fueron forjando con la familia Sauer, específicamente con los hermanos Daniel y Ariel, quienes se encuentran en prisión preventiva por el caso Factop, donde son investigados por delitos tributarios.

Esta es la base de las indagatorias que generaron las imputaciones de lavado de activos en el caso Audio.

En este sentido, Angulo señaló que “cerca del año 2017, Leonarda me dice que Factop otorgaba línea de crédito por medio de factorización de cheques y facturas. En una ocasión Leonarda hizo una gestión para Alberto Sauer en Talcahuano, y yo le ayudé en eso, incluso realicé un informe para ellos, ahí conocí a Daniel, Ariel Sauer, y Rodrigo Topelberg y al señor Alejandro Fosk”.

En cuanto a la relación con los empresarios, Angulo precisa que “por la cercanía que tenía Leonarda con los Sauer, asistí a un cumpleaños de la esposa de José Reininger, ahí compartí con Alberto Sauer, y dos ceremonias religiosas, también al cumpleaños de Daniel Sauer. En cuanto a la línea de crédito que nos ofrecieron, nunca la utilicé. A su consulta, fui a la oficina de Factop unas tres veces, iba a buscar a Leonarda”.

A Factop se le atribuyen delitos relacionados con la factorización de facturas y cheques que, según comenta Angulo, desconocía. “A su pregunta, yo le prestaba mis cheques a Factop, ellos me decían que era para tener respaldo ante el factoring, y se lo pedían a un círculo cercano”, argumentó.

Recalcando que “no tuve un beneficio, solo la expectativa de que, si estaba en su círculo cercano, eventualmente podría solicitarles ayuda o estar en mejor pie de negociar. Los cheques los entregaba firmados, generalmente gente de Factop enviaba gente a buscarlos, yo entregaba unos 5 cheques mensuales, en promedio. Estos cheques iban cruzados y con la firma, sin embargo, lo demás iba en blanco”.

“Commercia había sido utilizada de manera monstruosa”

Angulo dijo ser víctima de los Sauer, lo mismo que dijo su esposa ante los fiscales. Apuntando precisamente a las operaciones en su firma, Commercia, y la de Villalobos, Steuern.

“En cuanto al manejo contable de Commercia, esto era llevado por Jorge Pérez, contador de Factop, tenía toda la confianza de María Leonarda, aunque yo dudaba que él estuviera ahí porque era tan mínima la facturación, que no tenía mucho sentido tenerlo. Yo no tenía las claves de SII de Commercia, tampoco sé realizar facturas, todo eso lo manejaba el contador, incluso yo nunca ingresé al portal del Servicio de Impuestos Internos”, afirma en su testimonio.

Agregando que “hace unos dos meses atrás pedí las cartolas bancarias de Commercia y las personales, y pude ver que había transferencias desde Factop y egresos que calzaban, al hacer un análisis pude ver que incluso me quedaron debiendo cerca de $5 millones en una cuenta y cerca de $3 millones en otra”.

En este sentido, Angulo recordó cómo inició el caso. “Cuando se filtró el audio, me pidieron la renuncia, me enteré de que Commercia había sido utilizada de manera monstruosa recibiendo y emitiendo facturas, tuve conciencia en ese minuto del uso de cheques, aunque no me complicaba el uso de cheques, ya que entendía que había un contrato de factoring, yo ni siquiera revisaba mis cartolas”, aseguró.

Angulo cree que fue un vale vista el instrumento con que se entregó ese dinero a Factop, el que “fue tomado luego que yo realizara la venta de una parcela en la comuna de Paine por cerca de $180.000.000, el que seguramente entregué por mano, por lo que no se vio reflejada en mi cuenta bancaria. El resto del dinero que completa los $600 millones corresponde a los intereses, y pequeños aportes que realicé durante ese período”.

Trabajos en el sector público

Luis Angulo comentó que su empresa Commercia la creó en 2013 junto a Exequiel Sulva, quien “es médico veterinario, él trabajó en el sistema público en varios cargos directivos, tales como jefe de gabinete de autoridades, jefe de división de ministerios, y asesor legislativo, además fue diputado en cuatro periodos”.

“Cerca del 2017 yo volví a trabajar en el sector público, en la división de planificación del Gobierno Regional Metropolitano, ahí trabajé como consultor”, dijo.

En el contexto del estallido y la pandemia, Angulo señaló que se fue “a apoyar al diputado Cristián Tapia Ramos, por lo que me instalé gran parte de la semana en Valparaíso”.

“Viendo que mi amigo diputado había entendido la dinámica del Congreso, me sentí liberado, busqué trabajo y me ofrecieron trabajar como asesor del gabinete de la ministra de Ciencias el año 2022, ahí estuve hasta que pidieron la renuncia de la ministra. Luego trabajé como asesor en el Ministerio de Bienes Nacionales, eso durante el año 2023”, sentenció Angulo.