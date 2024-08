Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El abogado de Luis Hermosilla elogió el trabajo del Ministerio Público durante la primera parte de la audiencia de formalización del “Caso Audio”, pero aclaró que no hay referencias a delitos ni facturas falsas en relación con su cliente. Juan Pablo Hermosilla destacó la seriedad de los fiscales pero señaló que queda pendiente la parte referente al lavado de dinero. Descartó los argumentos de la fiscal Lorena Parra sobre declaraciones anuales maliciosamente falsas al SII, afirmando que no hay pruebas de participación de Luis. Advirtió sobre la posibilidad de que aparezcan elementos que luego se demuestren como no relevantes en la investigación y no adelantó la postura frente a una posible prisión preventiva, asegurando que argumentarán en base a los presupuestos legales necesarios.