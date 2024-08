Distintas autoridades, tanto de oficialismo como de oposición, se han referido al despido de la directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG) en Los Ríos, Isabel Amor, quien estuvo sólo 2 días en el cargo.

La activista cuestionó que le hayan ofrecido el trabajo -por el que dejó su empleo anterior- para pedirle la renuncia a sólo dos días de asumir. En sus palabras, la situación genera un “problema mayúsculo” para su familia. Acto seguido, dijo cuál sería la razón.

“Esto, sin duda, por tener un padre condenado por violaciones a DDHH. Esto lo sabían, yo se los dije. Está en internet también. Si no me querían podían habérmelo dicho antes, antes de decirme que el cargo era mío, antes de que yo presentara la renuncia al INDH, antes que me viniera a Valdivia”, profundizó Amor en una publicación de Instagram.

Desde el Gobierno mencionaron que esto no tiene que ver con temas familiares, sino que con “una pérdida de confianza”.

En este sentido, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, abordó los “motivos” detrás del despido de Isabel Amor.

“Qué puede haber hecho una persona en días de trabajo como para perder la confianza, es evidente por qué la echaron”, manifestó la jefa comunal.

Recordemos que Manuel Amor Lillo, padre de Isabel, fue condenado por su participación en el delito de secuestro calificado de Luis Alberto Corvalán Castillo, ingeniero agrónomo y militante de las juventudes comunistas. Esto, durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet.

La víctima también era hijo de Luis Corvalán Lepe, histórico líder del Partido Comunista en los tiempos de la Unidad Popular. Por este delito, Amor Lillo fue condenado en 2020 a 3 años y un día de presidio, en calidad de cómplice de delitos de lesa humanidad.

En esta línea, Matthei dijo que “hemos sabido de varios casos en este Gobierno en que han echado a gente de manera increíble (…). Hay varios casos laborales de muy mal gusto en que este Gobierno ha incurrido y de los cuales nunca más se han sabido”.