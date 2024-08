Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El exsubsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, afirmó que el problema de la migración irregular es responsabilidad del gobierno actual y no de la administración previa. Destacó el éxito de las visas de responsabilidad democrática para ciudadanos venezolanos durante el gobierno de Sebastián Piñera, donde se entregaron cerca de 70 mil visas en 2 años. Ubilla criticó que bajo el gobierno de Boric ya hayan ingresado 98 mil personas de forma irregular, comparado con los 780 mil en los cuatro años anteriores. Hizo un llamado a transparentar las cifras de migración y resaltó que la situación no se debe culpar a Cúcuta, sino que se canalizó a través de visas ordenadas. Ubilla concluyó señalando que el fenómeno migratorio de venezolanos no es exclusivo de Chile, sino que afecta a varios países de la región.