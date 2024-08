Esta jornada de martes se dieron a conocer los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) correspondiente al año 2023.

Lo anterior, por parte del subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, junto al director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Ricardo Vicuña, y la investigadora en delincuencia y justicia penal de la Organización de las Naciones Unidas, Luisa Sánchez-Iriarte.

Recordemos que la Enusc es el principal instrumento del país que brinda información confiable y continua sobre la victimización y la percepción de inseguridad desde el 2003.

Su objetivo es obtener información sobre la victimización de

personas y hogares, la percepción de inseguridad y la reacción frente al delito, a partir de una muestra de viviendas de las zonas urbanas a nivel nacional, regional y, ahora, comunal.

El trabajo de campo de la Enusc 2023 se realizó entre julio y diciembre de 2023, tomando como período de referencia los meses de enero a diciembre de 2023.

Se aplicó en 49.813 viviendas de áreas urbanas de todo el país. La encuesta siempre da sus resultados a conocer el año posterior a su campo.

En la serie histórica, durante el período enero – diciembre 2023, 21,7% de los hogares del país ha sido víctima de algún delito de mayor connotación social, manteniéndose estable el indicador en relación al año pasado.

La percepción de inseguridad a nivel nacional llega a 87,6%. Las personas que perciben que la delincuencia aumentó en los últimos 12 meses, lo que representa una disminución de 3 puntos porcentuales con el año anterior.

En tanto, la percepción de aumento de la delincuencia, si comparamos entre el nivel nacional, comunal y barrial, mantiene su tendencia, estableciéndose que 54,3% de las personas cree que la delincuencia aumentó en su barrio y 76,4% cree que la delincuencia aumentó en su comuna.

En los nuevos indicadores de la Enusc 2023, diseñados a nivel país, regiones y con la cobertura extendida a 136 comunas, se encontró que la victimización por delitos violentos (hogares) contempla variables.

En concreto, de robo de vehículo con violencia; robo con fuerza en la vivienda con violencia; robo con violencia e intimidación; robo por sorpresa con violencia; agresiones y lesiones; el delito de extorsión con violencia.

A nivel nacional, teniendo como resultado que la victimización por delitos violentos a hogares marca un 8,1%.

Victimización por otros delitos temáticos (hogares):

– Delitos de robo con o sin violencia: Contempla robos desde vehículo; robo con violencia o intimidación; robo por sorpresa; robo en la vivienda y robo de vehículo. Los resultados para el 2023 muestran que un 16,5% de los hogares han sido victimizados por algún tipo de robo.

– Robos no violentos: Se construye con los robos desde el vehículo; robo en la vivienda no violento; robo por sorpresa no violento y robo de vehículo no violento. Los resultados para el 2023 muestran que un 13,0% de los hogares han sido victimizados por robos no violentos.

– Delitos emergentes: Considera los delitos de amenazas, extorsión y soborno. Los resultados nacionales muestran que un 4,0% de los hogares han sido victimizados por los delitos emergentes mencionados durante el 2023.

– Delitos Cibernéticos: Agrupa hackeo de redes sociales o correo electrónico; softwares maliciosos; ciberbullying; y suplantación de identidad. Para esta versión los resultados muestran que un 6,3% de los hogares han sido victimizados por algún delito cibernético mencionado para el 2023.

– Delitos económicos: compuestos por fraudes bancarios y estafas. Los resultados nacionales para el 2023 muestran que un 8,3% de los hogares han sido victimizados por algunos de los dos delitos económicos mencionados.

– Delito de Vandalismo: Contempla vandalismo tanto a vehículos como a viviendas. Respecto a los resultados del 2023 muestran que un 6,3% de los hogares han sufrido alguno de los tipos de vandalismo mencionados.

– Crímenes de odio: Contempla la identificación de motivos de odio, en la concurrencia de delitos de amenazas, agresiones o lesiones, vandalismo en vehículo o a la vivienda, cyberbullying.

Se identifica motivos como la nacionalidad, religión, sexo, pertenencia a pueblos indígenas, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, posición política, etnia o color de piel, nivel socioeconómico u otros. El resultado del 2023 muestra que un 0,3% considera que algunos de estos delitos mencionados fueron con motivos identificados.

– Intentos de delitos: Está compuesto por intentos de robo de vehículo; intento de robo en la vivienda; intento de robo con violencia o intimidación e intento de robo por sorpresa. En la actual versión con este nuevo indicador muestra que un total de 9,1% de los hogares han sido victimizados por intentos de delitos durante el 2023.

– Hurtos: Además, se consideran categorías independientes los delitos de hurtos. Para el 2023, un 5,5% de los hogares fueron victimizados por hurtos.