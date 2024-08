La presidenta del Partido Socialista, senadora Paulina Vodanovic, señaló en una entrevista con CNN Chile que en el marco de las elecciones presidenciales existe la hipótesis de Michelle Bachelet como candidata, indicando que el partido probablemente querrá un candidato de sus filas. Aunque Vodanovic expresó su creencia en que Bachelet no tiene intenciones de postularse, mencionó que la expresidenta cuenta con el apoyo del partido. Vodanovic destacó que Bachelet ha sido clara en su negativa a ser candidata anteriormente, pero bromeó sobre la posibilidad de que sea "la cartita bajo la manga". Finalmente, la parlamentaria llamó a que Bachelet tome una decisión definitiva para evitar especulaciones y que el resto del partido respete su elección.

Desde el oficialismo, la presidenta del Partido Socialista, senadora Paulina Vodanovic, aseguró que -en el marco de las elecciones presidenciales- “existe la hipótesis de Bachelet como candidata”.

Fue en conversación con CNN Chile que Vodanovic dijo que “como partido vamos a querer probablemente” porque “así se ha conversado, tener un candidato de nuestras filas. O candidata”.

“Por lo tanto, efectivamente existe la hipótesis Bachelet, sí, existe (…) más que si me gusta o no me gusta, por cierto la Presidenta sabe que contaría con el apoyo del partido, mío personal”, complementó.

Aún así, la socialista dijo que “le creo a ella, que ella no tiene la intención de ser candidata (…) ella fue muy categórica la vez anterior, no quiso ser candidata”.

“Ella fue muy categórica la vez anterior, no quiso ser candidata y lo dijo desde un principio y finalmente así surgieron nuevos liderazgos. Yo a ella le creo de verdad que no quiere”, complementó.

Acto seguido, en conversación con el mismo medio antes citado, Vodanovic bromeó con que se trataría de “la cartita bajo la manga”.

“La Presidenta lo ha dicho varias veces, lo dijo ahora hace poco en Francia, lo ha dicho acá, lo dijo frente a todos los presidentes de partidos de nuestro sector (…) pero nadie le cree porque parece que varios quieren”, sostuvo Vodanovic.

Finalmente, la parlamentaria oficialista concluyó que “nosotros necesitamos que ella finalmente tome una decisión y que el resto entienda que esa decisión es la que ella está comunicando porque finalmente no es que ella no diga las cosas, sino que las especulaciones vuelven”.