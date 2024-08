La ministra del Interior, Carolina Tohá, desestimó como "absurdas" las acusaciones de Nicolás Maduro sobre venezolanos supuestamente entrenados en Chile para provocar violencia tras las elecciones. Maduro ha enfrentado críticas por su autoproclamación presidencial, desencadenando protestas con más de 1.200 detenidos. Tohá rechazó firmemente las declaraciones de Maduro, señalando que Chile es democrático y no participa en tales actos. Las tensiones entre La Moneda y el régimen de Maduro se han agravado, especialmente tras el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, calificó de “absurdas” las acusaciones de Nicolás Maduro, tras asegurar que venezolanos, supuestamente entrenados en Chile, han protagonizado acciones de violencia, tras las polémicas elecciones presidenciales.

Recordemos que el mandatario enfrenta una dura crisis tras atribuirse el triunfo en los comicios del pasado domingo, en medio de los cuestionamientos por la validez de los resultados.

Lo sucedido provocó violentas manifestaciones, que han dejado más de 1.200 personas detenidas, según señaló el propio Nicolás Maduro, quien reiteró que esas personas fueron “entrenadas con tiempo” en Perú y Chile, con el objetivo de ir a Venezuela a “atacar, a quemar, (…) eso es terrorismo”.

Al respecto, la ministra Tohá respondió duramente a las graves acusaciones del gobernante, calificándolas de “absurdas”.

“Las declaraciones del presidente Maduro, queremos decir, en primer lugar, que son completamente absurdas, absurdas”, sentenció.

“Chile es un país democrático, ha dado prueba de ello y de su consistencia. Y una cosa que no hacemos, es aquella que él mencionó”, agregó.

En ese sentido, apuntó que las palabras de Maduro “no solo son absurdas, sino que recuerdan otras declaraciones similares que uno ha escuchado en otro momento”.

“Esa no es la forma de enfrentar las crisis al interior de los países, no es la forma de explicar los conflictos sociales, no lleva por buen camino a nadie”, concluyó.

Recordemos que La Moneda ha mantenido tensas relaciones con el régimen de Nicolás Maduro, las que se vieron acrecentadas tras el crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, donde la Fiscalía apuntó a la posible participación del país caribeño.