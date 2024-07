Un nuevo e insólito robo se registró en Punta Arenas, luego que un hombre sustrajera un vehículo aludiendo luego que necesitaba para “llegar rápido al hospital”.

El hecho, que terminó con el autor del hecho detenido, se registró durante la mañana cuando la propietaria del vehículo se aprestaba para iniciar su jornada, según publica El Pingüino.

De acuerdo a los antecedentes, la mujer dejó el auto encendido en el frontis de su vivienda, en calle Manuel Rodríguez, para luego ingresar a su vivienda. No obstante, al salir luego de solo minutos, constató que su auto ya no estaba.

Tras denunciar lo sucedido a Carabineros, de inmediato se efectuó un rastreo que permitió ubicarlo rápidamente para iniciar la persecución. Aquello terminó cuando el conductor chocó en un sector de parcelas contra un cierre perimetral, siendo detenido.

Así lo detalló el capitán Sergio Castellón de la Primera Comisaría de Carabineros, quien sostuvo que “este procedimiento se gesta como hurto de un vehículo, toda vez que una persona dejó su vehículo en el exterior de su casa, con el motor en marcha, para descongelar el auto. Esto fue aprovechado por un sujeto que transitaba por el lugar, quien al ver que el auto estaba encendido lo toma y se da a la fuga”.

Hombre robó auto para “llegar al hospital” en Punta Arenas

El sujeto, de nacionalidad colombiana identificado como John Perea Orobio (37 años), fue formalizado en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas.

En la audiencia, se reveló que el sujeto ya había sido detenido el pasado 13 de julio por el delito de receptación, luego de ser sorprendido en el sector sur conduciendo una camioneta encargada por robo, que también había sido sustraída desde el frontis de un domicilio.

Y no es todo. Además, se encuentra cumpliendo reclusión nocturna tras ser condenado por otro delito.

En 2010 fue detenido por golpear a su entonces pareja; en 2016 fue detenido luego de causar daños en un inmueble. Asimismo, se indicó que permanecía irregular en el país, y en esta última causa se le aplicó multa y remisión condicional.

Durante la audiencia de ayer, la defensa dijo que el imputado argumentó haber sustraído el vehículo porque necesitaba llegar rápidamente al hospital, ya que sufre de asma y se encontraba en medio de una crisis.

“Había una crisis asmática y hubo necesidad de suministración de medicamentos. Eso decía relación con el motivo que la persona tomó este vehículo para llegar al lugar para que lo atendieran. Ahora está todo en materia de investigación y hay más antecedentes de salud que tenemos que sumar”, aseveró la abogada defensora, Karina Ulloa.

Sin embargo, Johana Irribarra, fiscal del Ministerio Público, desmintió esta versión, apuntando a su huida de Carabineros, así como por sus antecedentes.

“Él dice que se encontraba médicamente enfermo, pero el tribunal no lo dio por acreditado. Cuando el imputado huye, se dirigía por (avenida) Frei, pero cuando ve a Carabineros se desvía del camino. Entonces, tenemos una presentación de la Defensoría bastante ilógica a nuestro parecer”, dijo.

“Él está cumpliendo una causa del 2016 por violación de morada y está condenado por hurto de una causa ocurrida el año 2023”, agregó la persecutora.

Si bien la Fiscalía solicitó la prisión preventiva para el imputado, el tribunal resolvió dejarlo con arresto domiciliario total.

No obstante, en medio de este cumplimiento, John Perea quebrantó de inmediato la medida en horas de la tarde, luego de llegar hasta la Comisaría de Carabineros para “conocer más detalles” del procedimiento. Por tal razón, quedó detenido y a la espera de lo que nuevamente tenga que resolver el tribunal.

En tanto, la víctima de la sustracción (quien solicitó reserva de su identidad) criticó la cautelar dispuesta por el tribunal, puesto que no entrega seguridad alguna.

“Yo todos los días, diez para las siete, prendo el auto y en diez minutos salgo. Hoy hice lo mismo, que es lo habitual, y no estaba el auto, dimos aviso al tiro a Carabineros y lo encontraron rápido, fue una persecución, lo dejó en las parcelas, y con el parachoques chocado”, contó.

“Me parece que es una inseguridad con nosotros mismos, porque no sabemos si va a cumplir en su casa, no sabemos dónde vive, si es cerca de mi casa o no. Me parece que decisiones como estas nos dejan completamente vulnerables. Además, eventualmente presentaríamos una demanda por los daños”, concluyó.