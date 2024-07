El presidente Gabriel Boric se reunirá esta noche en La Moneda con la ministra Carolina Tohá, quien hoy oficia de vicepresidenta, para abordar la crisis de seguridad que atraviesa el país.

Un total de 17 homicidios ocurrieron desde el pasado fin de semana en distintas comunas de la región Metropolitana. La mitad de esta cifra la acumulan sólo dos hechos: la masacre de cuatro adolescentes en Quilicura y una balacera que dejó cinco muertos en Lampa.

En ese contexto, la vicepresidenta Tohá y el ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, lideraron un encuentro este miércoles con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez; el director general de la PDI, Alejandro Cerna; y el fiscal nacional, Ángel Valencia, entre otras autoridades.

Tras la cita, anunciaron diferentes medidas como aumentar la dotación policial, mejorar el control migratorio en la capital y diversificar las tareas del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía.

Pero esta no será la única reunión para tratar la ola de asesinatos en la capital, ya que esta noche aterriza el presidente Boric en Chile tras su gira de dos días en Paraguay.

Apenas aterrice en nuestro país, el jefe de Estado se trasladará a La Moneda para conversar con Carolina Tohá y Manuel Monsalve.

El mandatario ya se había referido a los violentos crímenes ocurridos en la región Metropolitana. Este martes dijo que no pediría la renuncia a su equipo del Ministerio del Interior ante las presiones de la UDI.

Y este miércoles, ante la petición de algunos parlamentarios de decretar Estado de Sitio en la capital, sostuvo que “hemos visto la experiencia comparada respecto a lo que significa involucrar a Fuerzas Armadas, que no están preparadas para esto, en zonas urbanas”.

“La experiencia comparada no es positiva, pero no descarto ninguna herramienta constitucional. Lo que importa en estos casos es que las herramientas que tengamos dan resultado y las herramientas que actualmente se han ocupado en la región Metropolitana no han tenido los resultados esperados, por lo que debemos avanzar en nuevas medidas”, añadió.