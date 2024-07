Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Los senadores socialistas José Miguel Insulza y Juan Luis Castro, además del diputado Marcos Ilabaca, pidieron decretar Estado der Excepción en la región Metropolitana ante la ola de homicidios ocurrida el pasado fin de semana largo. "Nuestros números no son lo suficientemente malos que pueden llegar a ser, pero cuando estas cosas se normalizan ya no hay vuelta atrás", advirtió Insulza. Si bien el presidente Boric aseguró que la experiencia comparada con este tipo de medidas no es buena, no descartó poder aplicarla en algún minuto ante la grave situación que afecta a la capital.