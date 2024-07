Un grave incidente sufrió un conductor de la locomoción publica por parte del chofer de una denominada “micro pirata”, las cuales funcionan sin regulación en horas de la noche en el Gran Valparaíso.

A través de registros audiovisuales, se da cuenta de cómo rompen los vidrios del vehículo e incluso esperan a que llegue al terminal para seguir con las agresiones.

El gremio denunció falta de seguridad en este horario, acusando que el transporte irregular se creen “dueños” de la calle.

“Hemos tenido problemas y anoche fue la gota que rebalsó el vaso, porque rompieron alrededor de ocho vidrios de la máquina, le ocasionaron lesiones al conductor”, detalló Marco Rojas, gerente de la empresa Transporte Fenur SA.

“De hace muchos años atrás no hay leyes que rijan con estas máquinas piratas, ocupan cualquier color, no son subsidiadas, por ende no tienen una ley”, lamentó.

Los transportistas han señalado que esta problemática viene desde hace tiempo en la región de Valparaíso.

“Son buses que andan sin revisión técnica, en malas condiciones, con conductores que no tienen licencia de conducir”, aseguró Óscar Cantero, presidente de la Confederación Nacional de Conductores del Transporte Público de Valparaíso.

Mientras que Luis Torres, presidente del Sindicato Interempresas de la locomoción colectiva intercomunal, Edgardo Piqué, señaló que trabajarán en conjunto para seguir fiscalizando.

“Nos hemos reunido con el operador de la línea de buses que sufrió el ataque para recabar antecedentes y poder hacer las coordinaciones pertinentes e indagar y fiscalizar al bus desde el cual surgieron los atacantes, sacarlos de circulación y aplicar las máximas sanciones para el dueño de la máquina”, señaló.

“Del mismo modo, estamos haciendo coordinaciones con la Delegación Presidencial, para que junto con Carabineros podamos incrementar las fiscalizaciones diurnas y nocturnas”, añadió.

Tras las reuniones sostenidas entre las autoridades y el gremio afectado, se recordó el canal de denuncia www.fiscalizacion.cl para dar aviso de alguna “micro pirata” que esté circulando de manera irregular en la región de Valparaíso.