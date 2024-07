Nuevos antecedentes se conocieron tras la sentencia que declaró culpable a Eduardo Macaya Zentilli (71), padre del senador Javier Macaya (UDI), de dos abusos sexuales contra menores de edad.

Recordemos que, durante la misma jornada de ayer miércoles 10 de julio, el Tribunal Oral en lo Penal de San Fernando descartó la prisión preventiva para Macaya solicitada por la Fiscalía.

De esta manera, el hombre de 71 años quedó con arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acerca a las víctimas. Esto, a la espera de la lectura de la sentencia condenatoria que se realizará el próximo viernes 19 de julio.

Las pruebas y pericias que comprobaron culpabilidad de Eduardo Macaya Zentilli

Según consignó La Tercera, entre las pruebas contra Macaya está el testimonio de las víctimas que, recordemos, son menores de edad.

Todo comenzó cuando una de las víctimas reveló haber sufrido tocaciones y, al ser consultada por más detalles, sostuvo que lo conversó con otras personas -también menores- quienes igualmente aseguraron haber sido víctimas del empresario.

Posteriormente, según el mismo medio antes citado, la menor mostró imágenes -que tenía guardadas en su celular- en las que se ve a Macaya Zentilli tocar a una menor. Dicho registro fue reenviado a modo de pedir ayuda.

La destinataria del video, una mujer de más de 40 años, declaró durante el caso y relató que la víctima le contó algo que sucedió hace tres años en una casa ubicada en la comuna de Placilla. Se trataría de hechos de connotación sexual que involucran al -hoy- condenado por abuso a menores.

“Cuando voy viendo los videos, quedé de una pieza (…) me paré, me fui a la cocina donde estaba mi mamá, y se los mostré (los videos) y le dije a ella que esto también me lo había hecho Eduardo cuando chica”, declaró la testigo.

A eso agregó “quedamos en shock con mi mamá” e igualmente, dijo, les preocupó “lo que significaba esta situación para la familia”.

A lo anterior, que fue parte de las pruebas, se suma el peritaje que se realizó a los videos. Este trabajo estuvo a cargo de la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones (PDI).

Entre las conclusiones del informe de la PDI está que en los registros se observa la conducta de abuso sexual en contra de menor de 14 años, pues la víctima rechaza los actos provenientes de Macaya Zentilli.