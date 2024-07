Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La ministra de la Corte Suprema, María Teresa Letelier, abordó la investigación del comité de Ética del máximo tribunal sobre presunto tráfico de influencias en nombramientos de jueces, que la involucra junto a sus colegas Mario Carroza, Ángela Vivanco y Jean Pierre Matus. En particular, se menciona una conversación entre Mario Desbordes y Juan Antonio Poblete que apuntaría a favorecer el camino de Letelier a la Suprema. Letelier afirmó no tener conocimiento de irregularidades, ofreciéndose a colaborar con la comisión. Descartó haber conversado con Desbordes y negó tráfico de influencias, a la vez que mencionó diferencias, pero no tensión, dentro del tribunal. Además, mencionó que ningún representante del Ministerio Público la ha contactado, expresando estar disponible para cooperar.