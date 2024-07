Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Diputados de RN piden a la ministra Tohá revisar solicitudes del PC en allanamientos por artefactos explosivos y ley de armas, expresando preocupación por información sensible y posible perjuicio a investigaciones en curso. Destacan hallazgo de armas en domicilios cuestionados por el Partido Comunista, llamando a prudencia en divulgación. Solicitan limitar entrega de datos que comprometan seguridad y éxito de investigaciones, aplicando excepciones del acceso a información pública. Advierten sobre potencial uso perjudicial de información por el PC y piden evaluación legal antes de responder a solicitudes. RN pide a Tohá negar entrega de información sensible, cuestionando posible uso del PC y rechazando que marque pauta en seguridad. Parlamentarios solicitan ponerse en lugar de víctimas y no de delincuentes.