Durante este martes el alcalde Algarrobo, Marco Antonio González, interpuso una querella contra el actor Daniel Alcaíno, por dichos que expresó interpretando al personaje Yerko Puchento en el programa Podemos Hablar.

La acción judicial se llevó a cabo por el presunto delito de injurias, por parte del artista.

Hay que recordar que todo ocurrió en un pasado capítulo del estelar de Chilevisión, donde el comediante lanzó diversos comentarios.

De acuerdo a Emol, en ese entonces el personaje dijo: “Premio para (…) el alcalde de Algarrobo Marco Antonio González por el hoyo que quedó en la Municipalidad de Algarrobo”

Según CNN, en una declaración el alcalde González indicó que lo expresado anteriormente era un “daño a su honra”.

Querella contra Daniel Alcaíno por dichos de Yerko Puchento

“Ya está bueno la falta de respeto a la autoridad, ya está bueno que pasen estas cosas y hacernos los tontos, no hacer nada. Por eso he pedido ayuda a mi partido Renovación Nacional para que me apoyen en esta querella”, sostuvo.

“No voy a permitir que un comediante venga a faltar el respeto y a ninguna autoridad, no hay que soportar estar expuestos a que un comediante haga risa de nosotros en un canal de televisión”, añadió.

Quien también se refirió al caso fue el senador Francisco Chahuán (RN), quien mostró su apoyo al jefe comunal.

“Creemos que este acto termina dañando la honra de una persona que no tiene ningún problema con la justicia, por el contrario, está levantando la comuna, pidiendo que Contraloría haga su trabajo y presentando todas las acciones en contra del alcalde saliente”, aseveró.

Hay que señalar que, hasta ahora, Daniel Alcaíno no ha realizado declaraciones sobre este tema.