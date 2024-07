La diputada de Renovación Nacional, Paula Labra, será sometida a una cirugía luego de ser diagnosticada de cáncer.

Así lo confirmó la propia parlamentaria a través de redes sociales, donde explicó su situación médica, que le obligará a hacer “un alto” en su labor legislativa.

“Hoy me toca hacer un alto en mi labor como diputada, para preocuparme de mi salud. Hace más de un mes me diagnosticaron un cáncer de conducto tirogloso y un cáncer de tiroides, por lo que he estado compatibilizando mi rutina entre trabajo y exámenes médicos”, señaló Labra.

“Mañana martes seré sometida a cirugía y posteriormente estaré llevando a cabo la debida recuperación, lo que me tendrá fuera del Congreso y terreno por al menos un mes”, añadió la parlamentaria RN.

“Agradezco a mi gente querida por siempre estar a mi lado, apoyándome. Una vez superado esto, volveré con el mismo entusiasmo y energía de siempre”, concluyó.

Cabe destacar que Labra no es la primera parlamentaria en ausentarse de sus labores debido a razones médicas. A fines de mayo, la diputada comunista Mercedes Bulnes también reveló que padecía cáncer, por lo que fue sometida a quimioterapia.

“No es el primer desafío que he enfrentado en mi vida, tampoco es el peor y ciertamente voy a salir adelante. Muchas gracias a todos por el apoyo que mucha gente me ha manifestado y por el apoyo, que estoy segura, voy a recibir”, sostuvo la legisladora PC.