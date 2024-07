Imágenes de peces jugando fútbol se viralizaron durante esta semana en las redes. No se trataba de una publicidad para la Copa América o la Eurocopa, sino del resultado de una intervención de la Fundación Veg en la comisión de Pesca de la Cámara. Inspirado en esta ONG, el diputado Jorge Brito (FA) presentó una indicación a la ley de pesca para respetar a los animales "sintientes", la que no encontró el respaldo de su sector. Parlamentarios, incluso del propio oficialismo, aseguraron que la iniciativa se presta para una "ridiculización", por lo que su autor optó por modificarla.

Una nueva polémica se vivió esta semana en la comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara. ¿Los protagonistas de esta historia? El diputado Jorge Brito (FA) y los animales “sintientes”.

La instancia busca redactar otra ley que regule estas materias, puesto que la primera fue duramente cuestionada por la intervención de agentes de la pesca industrial durante su tramitación.

Sin embargo, esta discusión no ha estado exenta de controversias. En primer lugar, Ciper destapó que Sergio Bobadilla (UDI), Cristhian Moreira (UDI) y Bernardo Berger (IND-RN) introdujeron 211 indicaciones “idénticas” a las propuestas de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca).

Ahora, el alboroto vino por parte de la vereda política contraria. Jorge Brito, inspirándose en la presentación de la Fundación Veg, presentó una iniciativa para “respetar el estado físico y mental” de los animales marinos.

“El Estado establecerá los mecanismos necesarios para garantizar el correcto manejo de los recursos hidrobiológicos sintientes en la pesca industrial. En todo momento se deberá respetar el estado físico y mental del animal, por lo que estará estrictamente prohibido generarles estrés y dolor innecesario, tratarlos de forma cruel o prolongar su agonía”.

Por otra parte, propuso definir a los animales sintientes como “capaces de tener experiencias y reaccionar a estímulos externos de manera consciente”, por lo que deberían estar sujetos a “consideración moral y respeto”.

La indicación de Brito fue trasversalmente cuestionada por la comisión. De hecho, parlamentarios oficialistas la votaron en contra y pidieron que se reformulara, lo que finalmente se concretó.

¿Pueden los peces jugar fútbol?

Ignacia Uribe, directora de la Fundación Veg, fue parte de uno de los momentos más comentados de la semana. El pasado miércoles, durante su intervención en la comisión de Pesca, argumentó que los peces son más que números.

“Aunque la cifra de dos billones de peces al año nos resulte inabarcable, casi imposible de imaginar, cada uno de esos peces es un individuo con su propia personalidad, pensamientos, intereses y memoria”, señaló.

No obstante, la frase que más llamó la atención fue que “hay peces tímidos y atrevidos. Existen peces que han aprendido a jugar fútbol, hacer trucos y utilizar herramientas”.

Aquellos planteamientos, que cimentaron la indicación del diputado Brito, no sólo fueron cuestionados por parte del mundo político, sino también por algunos rostros científicos.

Alejandro Pérez, biólogo marino y académico de la Pontificia Universidad Católica, sostuvo a BioBioChile que “hay una humanización que no tiene mucho sentido, lo que lleva a una ridiculización del sentir de los animales. Son bien complejos y esenciales para la vida marina, independiente de la recepción que nosotros tengamos como humanos de sus habilidades cognitivas”.

Si bien considera que “es verdad que tienen muchas habilidades, de las cuales quedaríamos bien sorprendidos”, indicó que los legisladores deberían centrarse en otras materias durante la tramitación de la ley de pesca.

“Por ejemplo, qué formas son las más apropiadas para extraer las especies, cómo le damos valor agregado a las especies que extraemos para nuestro consumo y de qué manera somos más selectivos. En resumen, de qué manera podemos comprender el impacto que genera la pesca y cómo podemos minimizarlo”, explicó Pérez.

De todas formas, ante la masificación de diversos videos en redes sociales, la pregunta cae de cajón. ¿Pueden los peces aprender a jugar fútbol?

“Para jugar fútbol hay que agruparse en equipo. Los peces generan cardúmenes, tienen autorreconocimiento y pueden camuflarse, pero no podría decir si saben jugar o no. Lo que sí he aprendido es que son extremadamente capaces de poder sobrevivir, a pesar de todas las amenazas a las que están enfrentados hoy en día”, apuntó el experto.

Animales sintientes no convencen al Frente Amplio

La oposición criticó en duros términos la propuesta se animales sintientes. El diputado Mauro González (RN) aseguró que la comisión tiene “un trasfondo ideológico ambientalista de extremo, que lamentablemente patrocina el Frente Amplio”.

Incluso, Sergio Bobadilla (UDI), cuestionado por el presunto copy paste de 211 indicaciones de Sonapesca, se atrevió a encañonar a Brito.

“Presentó una indicación copiada y pegada de la Fundación Veg, en la que califica a los peces como seres sintientes. Se viene alegremente la refundación del sector pesquero, el desempleo en la industria y otra crisis social en la región del Bío Bío”, aseguró el gremialista.

El diputado Brito presentó una indicación a la ley de pesca, copiada y pegada de la Fundación VERG, en la que califica a los peces como seres sintientes, a los que no se les debe causar daño físico ni psicológico, en línea con el mamarracho 1.0, y probablemente asesorado por… — Diputado Sergio Bobadilla 🇨🇱 (@dipuBobadilla) June 25, 2024

Pero las críticas no sólo provinieron de la derecha, sino también del propio oficialismo. Tomás De Rementería (PS) coincidió en que la iniciativa se presta para “ridiculizaciones”, mientras que Diego Ibáñez (FA) afirmó que no representa al Frente Amplio.

Finalmente, el propio Jorge Brito debió reformular su indicación para no generar más polémica. “Esperamos que los detractores de la nueva ley de pesca no continúen malinterpretando las normas y los aportes de la comunidad científica”, sentenció.

La llamada a la tribu del diputado Brito

De acuerdo a Marco Moreno, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central, la acción del diputado Brito “corresponde al discurso de las causas o identitario más propio de la pulsión que se impuso en la Convención Constitucional, buscando conectar con públicos objetivos o de nicho que apelan a la tribu”.

Sin embargo, el analista opina que estos propósitos no resultan efectivos cuando se tiene voto obligatorio, ya que en este caso se debe hablar a un público más grande y no sólo a los propios.

Por otra parte, asevera que la introducción de temas como la sintiencia de los animales marinos puede ser percibida por la ciudadanía como “una distracción respecto a las necesidades más apremiantes, lo que hace confirmar el desacompasamiento entre política y urgencias sociales”.

Una opinión similar tiene Rodrigo Espinoza, director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Diego Portales, quien explica que “este Congreso es muy distinto al que había en la época del binominal, por lo que existe mayor diversidad y representatividad de intereses”.

“Lo del diputado Brito se inserta en representar a un grupo que es muy activo en todo lo que tiene que ver con la defensa de los derechos de los animales. No es una cuestión menor, porque en los procesos constituyentes las iniciativas que tuvieron mayor apoyo en el número de firmas fueron las que tenían que ver con el mundo animalista”, agrega.

Ahora bien, pensando en las elecciones municipales y regionales de octubre, Espinoza estima que la calculadora del diputado frenteamplista “apuntaba a ese nicho de votantes perteneciente más bien a las nuevas generaciones de electores”.

El copy paste de Bobadilla, Moreira y Berger

Los académicos también se refirieron al primer golpe que recibió la comisión de Pesca: el presunto copy paste de 211 indicaciones por parte de los diputados Sergio Bobadilla (UDI), Cristhian Moreira (UDI) y Bernardo Berger (IND-RN).

Según Ciper, el 76% del paquete patrocinado por estos legisladores fue copiado de un documento que la Sociedad Nacional de Pesca presentó el pasado 2 de mayo.

Esta gremial, que agrupa a 11 asociaciones pesqueras a lo largo del país, encargó la preparación de ese análisis a la consultora Acuiestudios.

Un hecho que llama la atención es que una de las autoras del documento fue la abogada Jéssica Fuentes, exfuncionaria de la Subsecretaría de Pesca durante el primer año de gobierno de Sebastián Piñera, cuando se elaboró la controversial ley anterior.

En total, los tres parlamentarios de oposición ingresaron 276 indicaciones, de las cuales 211 son muy parecidas a las de Sonapesca y otras 41 tienen algunas diferencias de redacción con el texto de la empresa.

“Ensucian totalmente el debate, porque ya sabemos que la ley viene viciada por la interferencia de grupos privados vinculados al sector de la pesca. Colocar indicaciones similares a las de estas empresas no solamente empaña la eventual legitimidad de esta futura reforma, sino que deja un manto de desconfianza en la ciudadanía”, manifestó Rodrigo Espinoza.

De acuerdo a su visión, hechos como estos empañan la discusión de fondo, ya que las miradas se posicionan nuevamente en el lobby y la regulación de intereses.

En la misma línea, Marco Moreno piensa que “el copy paste del diputado Bobadilla y ahora la polémica por los animales acuáticos sintientes, provocada por las indicaciones del diputado Brito, llevan a una falta de discusión profunda sobre las implicancias y detalles de la ley de pesca”.

“Esto puede resultar en políticas públicas con fallas de diseño y, por tanto, potencialmente ineficaces”, advirtió.