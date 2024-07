Noam Titelman, economista y uno de los fundadores del Frente Amplio, se refirió a la polémica indicación sobre las especies marinas “sintientes” que provino de su sector, pero que finalmente será reformulada, en el marco del debate de la nueva ley de Pesca.

En este contexto, el profesional dijo que en Chile existen dificultades para abordar las diferencias “identitarias-culturales”, lo cual podría dañar gravemente la convivencia.

“El estado establecerá los mecanismos necesarios para garantizar el correcto manejo de los recursos hidrobiológicos sintientes en la pesca industrial. En todo momento se deberá respetar el estado físico y mental del animal, por lo que estará estrictamente prohibido generales estrés y dolor innecesario, tratarlos de forma cruel, o prolongar su agonía”.

Esta es la modificación que propuso el diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, precisamente en el artículo cuarto de la ley de Pesca, pero que finalmente será reformulada.

Noam Titelman e indicación del Frente Amplio por nueva Ley de Pesca

En conversación con El Diario de Cooperativa, Titelman dijo que en nuestro país “hay un problema en la manera como procesamos nuestras diferencias en el plano identitario-cultural, y en la Convención (Constitucional) se notó mucho”.

“Uno de los ejemplos que se repitió con bastante frecuencia fue lo que ocurrió en Petorca, donde hubo un fortalecimiento de la izquierda en demandas por el tema del agua, pero finalmente ganó el rechazo. Y una de las explicaciones es que cuando fueron convencionales para allá, mencionaron la defensa de los ‘seres sintientes’, y en particular su oposición al rodeo, y más que posición, era un menosprecio a la gente que veía al rodeo como parte de su cosmovisión, de su forma de ver la sociedad y que por generaciones lo habían integrado”, comentó Titelman, quien es magíster en Métodos de la Investigación Social por la London School of Economics and Political Science (LSE).

Así también manifestó que “hay un peligro similar que puede ocurrir con la pesca”, señalando que no cree que el referido artículo “le haga sentido a la gente”.

En esta línea, Titelman sostuvo que “lo relevante es cómo uno reconoce que en Chile conviven visiones de sociedad muy distintas, y el daño tremendo que puede hacer a esa convivencia cuando se desprecia o menosprecia una forma de vida”.