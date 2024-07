El exgerente general de Primus Capital, Francisco Coeymans, quien se encuentra investigado por una serie de delitos como estafa, apropiación indebida, administración infiel, falsedad y lavado de activos, y que será extraditado a Chile desde Perú, dijo que “jamás he sido prófugo y sólo quiero regresar a Chile”.

Recordemos que en junio, la Corte Suprema de Perú aprobó la extradición de Francisco Coeymans, para que enfrente cargos por millonario fraude en Chile.

Este fallo del máximo tribunal peruano establece un plazo de hasta tres meses para concretar su traslado.

En conversación con La Tercera, Coeymans comentó que el habeas corpus, el cual es un derecho que protege a cualquier ciudadano ante arrestos o detenciones arbitrarias, y que fue presentado por él en Perú, no busca impedir su extradición, sino evitar la detención preventiva mientras se desarrolla el proceso.

“Me acogí voluntariamente a la extradición en una audiencia el 14 de junio mediante un procedimiento simplificado para poder regresar a Chile lo antes posible”, manifestó.

En concreto, el ingeniero comercial comentó que viajó a Lima el 26 de marzo y volvería a Chile el 1 de abril. No obstante, se enfermó y presentó un certificado médico que justificaba su reposo. Según el exgerente general de Primus, su exabogado no defendió de la mejor manera su ausencia justificada.

Acto seguido, según comenta Coeymans, esto llevó a una orden de arresto, que el fiscal Felipe Sepúlveda envió a Interpol, “saltándose el debido proceso”.

“Mientras tanto, con mis nuevos abogados, Mario Vargas y Manuel Guerra, presentamos un recurso de amparo, porque consideramos que la orden de detención era ilegal. La Corte Suprema de Perú finalmente acogió nuestro recurso el 22 de mayo y me liberaron después de 42 días de detención ilegal en Pucallpa”, precisó.

“Jamás he sido prófugo”

En tanto, el ingeniero también explicó que su viaje a Perú “fue por razones personales, me venía a casar y no tenía ninguna restricción o impedimento legal para viajar fuera de Chile. Entré legalmente con pasaporte belga, no en forma ilegal, como dijo un coronel peruano por la prensa. Mi esposa es de Pucallpa y por eso estaba allí”.

A juicio de Coeymans, la detención y prisión preventiva se plantearon en un proceso de extradición que aún no existía. En este sentido, también recordó que tras ganar el recurso de amparo, quedó con comparecencia con restricciones, o sea, firma mensual en Lima y Pucallpa durante cinco meses, con sus pasaportes retenidos.

“Jamás he sido prófugo y lo único que quiero es volver a Chile, pero el proceso de extradición ha retrasado mi retorno”, manifestó Coeymans.

El gerente general de Primus y extradición

“No estoy evadiendo nada, solo estoy tomando las acciones que me permite la ley peruana para defender mi libertad. Me acogí voluntariamente a la extradición y espero ser extraditado a la brevedad y mis abogados están tomando las acciones que se deben tomar con ese fin, el habeas corpus no es para no ser extraditado, es para que se mantenga la comparecencia con restricciones mientras dure el proceso… El coronel peruano ya mintió a la prensa diciendo que era un prófugo y que entré ilegalmente a Perú, no es la primera vez que no dice la verdad por la prensa”, recalcó el ingeniero comercial.

Es por esto que espera que “la verdad de todo esto salga y se reivindique mi nombre y que quede claro que no soy ni he sido parte de ninguna asociación ilícita con fines de defraudar a Primus, que es la empresa que yo mismo formé y de la cual aún soy socio, y que jamás realicé, ni instruí realizar alguna acción con ese fin. Ni desvié fondos para mi beneficio personal o de alguna sociedad relacionada a mí”.

El profesional también criticó al abogado César Nakazaki, de Primus Capital, señalando que sale “en la prensa cada vez que puede, como si esto fuese un programa de farándula, inventando y dando por ciertas cosas tan ridículas como que transportaba maletas con billetes, que presenté documentos falsos como los de mi matrimonio y otros, que estaba o estoy prófugo, y que estoy en Panamá. Está haciendo todo lo posible por inflar el problema en términos de montos y perjuicios solo para la prensa, y distorsionar la realidad ante las fiscalías de Chile y Perú”.

“Tengo tres hijos a quienes amo y necesito ver. Quiero enfrentar la justicia porque tengo claros mis argumentos de defensa y todo lo que se ha mentido en este proceso”, sentenció.

Cabe mencionar que al darse a conocer el habeas corpus, Nakazaki utilizó sus redes sociales para referirse a la situación de Coeymans. “Llamado por justicia de Chile a responder por graves delitos, huye al Perú, primero a Pucallpa, donde se “casa” estando detenido un día antes de audiencia de prisión; luego se muda a Barranco, y después que Suprema da pase a extradición con detención, “aparece” en Huacho”, escribió en su cuenta de X.