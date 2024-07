Diputados de Demócratas estudian una posible interpelación al ministro de Energía, Diego Pardow, por la polémica alza de las tarifas eléctricas.

“Esto va a generar un alza no de 30 pesos, como la izquierda tanto ha usado en sus eslóganes, sino que van a poder ser 30 mil pesos, 50 mil pesos o 100 mil pesos. El Gobierno nunca lo transparento”, señaló la diputada Joanna Pérez.

Asimismo, sostuvo que “este ministro ha carecido de información oportuna, veraz, y carece también de la confianza de este Parlamento”.

Cabe recordar que las cuentas se mantienen virtualmente congeladas desde 2019. Aquel año se despachó la primera de las tres leyes que han estabilizado los precios para los clientes regulados.

El pasado 10 de abril, el Senado aprobó un cuarto proyecto, el cual pretendía solucionar la implementación del Mecanismo de Protección al Cliente (MPC). Aquella iniciativa permitió contener un aumento que podría haber llegado al 150% en el caso de los clientes de mayor consumo.

Sin embargo, se estableció un descongelamiento gradual de las tarifas, proceso que comenzó a regir este lunes 1 de julio.

Hasta ahora, se puede postular a un subsidio eléctrico que beneficiaría a un total de un millón y medio de familias. Sin embargo, La Moneda presentó una iniciativa para triplicar el número de beneficiarios y rebajar permanentemente las cuentas de electricidad en un 7%.

Ambas iniciativas fueron anunciadas en medio de diversas críticas a los ministros de Energía, Diego Pardow, y de Hacienda, Mario Marcel.

Incluso, la presidenta de la Cámara, Karol Cariola, aseguró que pidió informes a Pardow sobre el porcentaje de alza que se proyectaba. “Esa información nunca estuvo a disposición de manera precisa en el debate”, arremetió la militante comunista.

Posible interpelación a Pardow: “Jugó con la fe pública”

La interpelación parlamentaria es un mecanismo que ejerce la Cámara de Diputados para interrogar extensamente a un ministro respecto a diferentes materias.

Durante esta administración ya se ha citado a la exministra de Salud, Begoña Yarza; al exministro de Educación, Marco Antonio Ávila; y a la actual ministra del Interior, Carolina Tohá.

En ese sentido, la diputada Joanna Pérez expresó que “el ministro no comunicó las alzas que venían y hay información que todavía tiene que entregar. (…) Nosotros no queremos que no se pague la deuda, pero el Gobierno recibió muchas propuestas y no las consideró”.

Por su parte, Miguel Ángel Calisto aseveró que Pardow “jugó con la fe pública y también jugó con la confianza y la credibilidad de este Congreso Nacional. Dijo que iba a haber un alza del 16% promedio y posteriormente conocimos las reales cifras. El promedio es sobre el 30% y en algunas comunas como Calama va a subir un 59% la luz”.

Finalmente, los parlamentarios de Demócratas presentarán un proyecto para derogar la ley tarifaria aprobada en abril pasado. Esto ya lo había propuesto la diputada Camila Musante (IND-PPD) en compañía de otros integrantes de su sector.