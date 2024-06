El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió a las acusaciones de la alcaldesa de Providencia y precandidata UDI a La Moneda, Evelyn Matthei. Ella indicó durante la semana que “hay bastante evidencia que ya hay políticos que se financian con platas del narco”.

La jefa comunal que no va a la reelección pidió tomar medidas de manera urgente, ya que, a su juicio, “mientras más nos demoramos, mayor probabilidad hay que personas que debieran estar luchando por cuidar la democracia, en realidad la estén debilitando”.

“En Chile tenemos unas instituciones que dan risa… Muchas veces hay una relación peligrosa entre gente de extrema izquierda que lo que tratan de hacer es justamente debilitar a estas instituciones” agregó.

Al respecto, Monsalve habló sobre estas declaraciones en Chilevisión e instó a Matthei a que la derecha apoye la propuesta impulsada por el gobierno de Gabriel Boric. Esto es, levantar el secretario bancario por ley.

“La pregunta que le haría a la alcaldesa Matthei es si la corrupción, y yo comparto ese juicio, es una amenaza extraordinariamente grave para la democracia, si queremos mantenerla en secreto. Hoy día, el secreto bancario permite que un funcionario público sea comprado con dinero de una organización criminal, ese dinero lo puede depositar en su cuenta corriente y está protegido por el secreto bancario. O sea, el secreto bancario protege la corrupción”, puntualizó.

Agregó que “la pregunta que yo le haría a la alcaldesa es si está dispuesta a levantar el secreto bancario, ya que ella lidera hoy día un sector político amplio, que tiene una presencia mayoritaria en el Congreso. Hoy estamos tramitando el proyecto de inteligencia financiera, y el proyecto de inteligencia financiera, uno de los artículos, permite levantar el secreto bancario, algo muy importante para luchar contra la corrupción”.

“La derecha se ha puesto a esta propuesta del Ejecutivo. Entonces, quiero volver a insistir. El secreto bancario hace que la corrupción también sea secreta (…) La pregunta aquí relevante, ya que la alcaldesa ha puesto el tema, es si ella está dispuesta a ordenar a su sector detrás de levantar el secreto bancario”, añadió.

Comparación con otros países

Monsalve continuó defendiendo su punto y señaló que “expliquémosle a la señora que está en la casa. Hoy día una organización que siga el narcotráfico y que eventualmente quiere vulnerar la seguridad de un puerto, de un aeropuerto o de un control, podría querer corromper a los funcionarios públicos a través de entregarle dinero y no podemos entrar a sus cuentas bancarias para saber si están recibiendo dinero para efectivamente corromperlos”.

Al ser consultado sobre el argumento de la oposición para no apoyar la propuesta, de que ya hay disposición para levantar el secreto bancario, indicó que “si fueran suficientes, no estaríamos viendo lo que está ocurriendo”.

“Las organizaciones que producto del delito manejan grandes cantidades de dinero, utilizan parte de ese dinero para corromper las instituciones del Estado. Veamos los países de América Latina. Veamos si por ejemplo en Ecuador se puede confiar en los fiscales, o se puede confiar en los jueces, o se puede confiar en las policías”, dijo.

Asimismo, continuó su argumentación señalando que “si hablamos con la ministra de seguridad de Ecuador, que yo tuve la posibilidad de hablar personalmente con ella, uno de los principales problemas que tiene para luchar contra el crimen organizado es que las instituciones están corrompidas. ¿Cómo las corrompieron? Con el dinero de las organizaciones criminales. Por lo tanto, creo que hay un consenso bastante amplio en distintos lugares de América Latina”.

Luego, agregó que “la experiencia italiana, la lucha contra la mafia. Si uno le pregunta a un fiscal italiano cuál es la herramienta más poderosa para luchar contra la mafia y, por lo tanto, contra las organizaciones criminales peligrosas, va a ser la lucha contra el lavado de activos y contra la corrupción. Y para luchar contra el lavado de activos y contra la corrupción se necesita levantar el secreto bancario”.

¿Hay políticos financiados por el narcotráfico?

Sobre el financiamiento de la política, dijo que ha habido políticos que han estado en la cárcel por recibir dinero del mundo empresarial, que del mundo del narcotráfico.

Además, calificó que “a mí me parece que cuando no hay evidencia que la respalde, las denuncias no son serias”.

“Durante esta última semana hemos tenido, por ejemplo, el desbaratamiento de una organización que operaba en Estación Central, en la Segunda Comisaría de Carabineros, con la participación de 12 policías. ¿Cómo se desbarató ese hecho de corrupción? Se desbarató a través de una denuncia seria y a través de una investigación”, añadió.

Luego, expresó que “segundo, acabamos de desarticular a una organización donde se detuvo a 10 gendarmes, producto de una arista donde una organización se dedicaba al tráfico de armas y de municiones, con la colaboración de funcionarios de Gendarmería. Fue desarticulada, los gendarmes fueron detenidos, 10 gendarmes. ¿Cómo se hizo? Con una denuncia seria y con una investigación”.

“Entonces, cuando uno quiere efectivamente luchar contra este vínculo tan nocivo, cierto, para la democracia, que es que se corrompan a las autoridades y a las instituciones públicas, lo primero que tiene que definir si va a estar con seriedad o no. Y la seriedad implica colocar los antecedentes, colocar la evidencia y hacer la denuncia para que se investigue, porque es la investigación la que permite detener. No es la frase en los medios de comunicación la que permite desbaratar organizaciones criminales. Es la evidencia, es la denuncia seria”, argumentó.