Un hombre chileno fue encontrado muerto en Medellín, Colombia, el pasado 6 de junio. Desde entonces, su familia trata de hallar consuelo y respuestas en medio de la investigación levantada por la fiscalía de ese país.

De acuerdo a los antecedentes, el hombre fue identificado como Álex Araya Castillo de 42 años, quien se encontraba de vacaciones en Colombia entre el 1 y el 11 de junio, consigna La Tercera.

Allí arrendó un departamento a través de la plataforma Airbnb, en el cual concertó una cita con dos mujeres que habría conocido a través de la aplicación Tinder, la famosa aplicación de citas.

Según las cámaras de seguridad del lugar a las que tuvo acceso su familia, Álex y las mujeres llegaron al sitio alrededor de las 23:30 horas. Luego a las 1:30 de la madrugada, se puede ver cómo las acompañantes abandonaron el lugar.

De momento la Fiscalía colombiana está analizando las imágenes y las dinámicas que terminaron con la vida de Araya, sin embargo para la familia, Álex habría sido drogado con burundanga y luego robaron sus pertenencias. En algún momento, dentro de esas 2 horas que registraron las cámaras de seguridad, se habría producido la muerte.

En conversación con el medio, el hermano de Álex aseguró que las mujeres se llevaron sus tarjetas y que identificaron viajes a través de su cuenta de la aplicación Uber. “También se llevaron su teléfono, hicieron compras con sus tarjetas en bencina, supermercados, en una joyería y también hicieron giros”, sostuvo.

Ante lo ocurrido, consideran que las mujeres pertenecerían a un grupo organizado que se dedica a cometer este tipo de delitos con turistas, por lo que buscarán que el hecho no quede como un simple robo, sino como un robo con homicidio.

Desde Cancillería afirmaron que el Consulado de Chile en Colombia ha colaborado en los requerimientos de las instituciones a cargo de las investigaciones, de modo que pueda esclarecerse las situaciones que terminaron con un chileno hallado muerto en Colombia.

No obstante, para Eduardo, hermano de Álex, “hay mucha desconexión entre el consulado y el Estado de Colombia. No sabemos por qué, pero quizás es porque no quieren compartir información que les afecte el turismo”.

La familia espera que este próximo lunes o martes se repatrie el cuerpo de Álex Araya.