La ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se refirió nuevamente a los chats encontrados en el celular de Luis Hermosilla que involucran directamente a su esposo, Gonzalo Migueles.

De acuerdo al medio Ciper Chile, se halló un pantallazo con una conversación entre Migueles y el fiscal Carlos Palma en medio del último proceso de elección de fiscal nacional.

Según la información, el esposo de Vivanco “le habría ofrecido a Palma pagarle un doctorado e instalarlo al mando de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, en reemplazo del fiscal Xavier Armendáriz. Eso, a cambio de que le diera su apoyo al candidato que ya había sido designado por La Moneda y que requería la ratificación del Senado”.

Este domingo, a través de un comunicado, la ministra afirmó que no participó “en modo alguno” en los hechos descritos en el reportaje. Además, indicó que el artículo en cuestión está lleno de “prejuicios y errores”.

Ministra Vivanco: “Ha habido un exceso de buena fe”

Vivanco volvió a comentar el tema este lunes, asegurando que “aquí ha habido un exceso de buena fe por una parte, que desgraciadamente no fue considerado de la misma manera por la otra”.

“Cuando tú actúas de buena fe, y tratas de ayudar a una persona que te lo pide, pero esa persona lo toma y lo maneja. (…) No voy a hablar del fiscal Palma, no me corresponde, pero aquí eso es lo que ha pasado”, agregó.

Por otra parte, se refirió a la conversación que espera tener con el fiscal nacional, Ángel Valencia, respecto a este tema.

“Explicaciones no me corresponde pedirle a nadie. Yo quiero conversar con Ángel Valencia, seguramente por teléfono. Le mandé un mensaje y me dijeron que me iban a avisar cuando él pudiera hablar conmigo, porque a mí este tipo de temas me preocupan. Me preocupa que se mezclen planos entre un ministro de la Corte Suprema y cosas que hace su familia”, sostuvo.

En ese sentido, añadió que “nosotros no tenemos ninguna posibilidad de presionar al Ministerio Público ni ellos a nosotros. Es un tema de deferencia”.

Consultada sobre su relación con el abogado Luis Hermosilla, explicó que lo conoce por la relación que tuvo con su hermano, Juan Pablo Hermosilla, cuando trabajaba como asesora de la Asociación Nacional de Televisión (Anatel).

“Conocí a Lucho Hermosilla como hermano de Juan Pablo y sí tuve muchas veces conversaciones con él, pero ni Luis Hermosilla ni nadie han sido autores de mi postulación. Yo postulé por mérito y mucha gente apoyó esa candidatura”, aseveró.

Finalmente, dijo que no iniciará acciones legales por este asunto, ya que “quienes las inicien serán aquellos que se han visto directamente afectados”.