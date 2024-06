Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El embajador de Argentina en Chile, Jorge Faurie, admitió en una entrevista con Radio Bío Bío que se cometió un error en la construcción de instalaciones militares argentinas en territorio chileno, específicamente en el "Puesto de Vigilancia y Control de Tránsito Marítimo Hito 1", que invade más de 3 metros. Chile formalmente reclamó al país vecino por esta situación. Faurie explicó que fue un error material al seguir las coordenadas incorrectas y que no es posible mover los paneles solares en este momento. No obstante, mencionó que están considerando una alternativa para que esos paneles puedan abastecer electricidad al lado chileno. A pesar de la controversia, aseguró que la obra no es significativa y llamó a la calma.