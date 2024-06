Este miércoles el ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), fue consultado respecto a las visitas que tendrá el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien también milita en el Partido Comunista y que fue dejado en prisión preventiva por el caso Farmacias.

“Nosotros estamos siempre conscientes de que la labor del Gobierno está concentrada en las tareas de gobierno; que obviamente los poderes del Estado son autónomos unos de otros y en ese caso los ministros de Estado no tienen una intervención directa en ese proceso”, sostuvo el secretario de Estado.

A juicio de Cataldo, “sería una señal inadecuada desde el punto de vista de la garantía de nuestra estabilidad democrática, del funcionamiento de las instituciones, de la separación de poderes”.

“Y en ese plano, entonces no es solamente el tema de si vamos o no vamos al anexo, sino que además es si intervenimos o no opinando respecto a estos temas. Me parece que no es adecuado y que los ministros de Estado tienen que estar concentrados en las labores de gobernar sus respectivas carteras (…)”, señaló el ministro de Educación.

Cataldo y prisión preventiva de Jadue

Al preguntarle por la hipótesis de que al interior del PC existe una división entre los que son proJadue y los que no lo son, Cataldo dijo que “yo no sé quiénes levantan esas tesis o hipótesis. El partido es uno solo, el Comité Central es uno solo, la estructura es una sola. Yo no me ubico ni en un lado ni en otro porque no sé si existen”.

“Lo relevante sí, es que el partido tiene que abordar esta situación como lo ha estado haciendo, conducido por su presidente. Y a los ministros de Estado nos corresponde dedicarnos a las tareas de gobernar nuestras respectivas carteras”, precisó el secretario de Estado.

Actualmente, Jadue se encuentra cumpliendo su prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yaber, luego de ser formalizado por los delitos de estafa, cohecho, entre otros.